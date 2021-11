“Dritto e Rovescio” domani in prima serata su Retequattro

Domani, al centro di “Dritto e Rovescio”:

• la stretta sulle manifestazioni

• i problemi di integrazione di alcune comunità nomadi

• inchiesta sulle bufale no-vax

Domani, giovedì 11 novembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, ampio spazio sarà dedicato alla stretta del Governo sulle manifestazioni.

Da diverse settimane, specialmente nei weekend, i centri storici di molte città risultano paralizzati dalle proteste no-vax e no-pass, con importanti disagi per cittadini e commercianti e con assembramenti spesso di persone non vaccinate che aumentano il rischio di circolazione del Covid. Sempre in tema sanitario, un dibattito in merito al vaccino per i bambini tra i 5 e i 12 anni e alla proposta di rendere il green pass disponibile solo per gli immunizzati o per i guariti, eliminando la possibilità di ottenerlo con un tampone.

Nel corso della serata, la trasmissione torna poi ad occuparsi della piaga delle occupazioni abusive e dei problemi di integrazione di alcune comunità nomadi che nessuna politica pare essere riuscita a risolvere.

Inoltre, continua l’inchiesta sulle bufale no-vax, che circolano in rete al fine di screditare l’efficacia dei vaccini e della scienza, e sui “furbetti” della certificazione verde, coloro che cercano di ottenere un lasciapassare falso.

Tra gli altri ospiti della puntata: Davide Faraone, Andrea Ruggieri, Silvia Sardone, Gianfranco Librandi e Daniela Santanchè.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/drittoerovescio_SE000000000713

