Prosegue l’attenzione al verde cittadino da parte dell’Amministrazione comunale con la costante attività di verifica della sicurezza degli alberi cittadini e la sostituzione in caso di malattia o pericolo.

In questi giorni l’intervento di riqualificazione green è toccato alle aiuole in via Silvio Pellico 21, nella zona del parcheggio dove si procederà alla sostituzione delle alberature esistenti, malate, con nuove piante. I lavori da lunedì 22 novembre.

Ecco nel dettaglio l’intervento

Sono stati tolti 16 alberi di Prunus serrulata kanzan, che saranno sostituiti con 18 alberi della specie Pyrus calleryana ‘Chanticleer’. Ma il lavoro non finisce qui.

Il progetto prevede la futura semina a prato all’interno delle aiuole e, in corrispondenza delle interruzioni dei passaggi pedonali, la piantumazione di arbusti tappezzanti, di sicuro effetto e di poca manutenzione.

Sarà anche realizzato un apposito impianto di irrigazione per garantire la corretta irrigazione delle piante e degli arbusti.

“Il nostro obiettivo, perseguito da anni – ha detto l’Assessore all’Ambiente Ida De Flaviis – è di garantire l’equilibrio (e il potenziamento) del patrimonio arboreo in città. E così ci muoviamo, sostituendo le piante vecchie e malate, pericolose anche per la sicurezza dei cittadini, con alberi giovani e sicuri. Per dare alla città l’aspetto verde, bello e sicuro che tutti desideriamo”.

