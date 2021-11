Benee arriva in Italia con il Benee World Tour 2022

Con Supalonely ha ricevuto l’apprezzamento di Elton John e ha ispirato oltre 10 milioni di video su tiktok

La pop star nascente della Nuova Zelanda – Billboard

Pubblicato il nuovo singolo Doesn’t matter

Arriva finalmente in italia Benee “Benee world tour 2022”

Venerdì 20 maggio 2022 Milano – Fabrique

Prezzo biglietti

Posto unico: € 21,00 + diritto di prevendita

Biglietti disponibili in prevendita my live nation

Da giovedì 18 novembre 2021 alle ore 10

Vendita generale

Da venerdì 19 novembre 2021 dalle ore 10

Su ticketmaster, ticketone e vivaticketbenee

Benee, la ventunenne neozelandese che ha raggiunto l’apice del successo con il singolo Supalonely da oltre quattro miliardi di stream, arriva in Italia con il Benee World Tour 2022 il 20 maggio 2022 al Fabrique di Milano.

Stella Rose Bennet, questo il suo vero nome, già certificata disco d’oro in Italia, è pronta per calcare i palcoscenici di tutto il mondo: “sono pronta per andare in tour! Fare degli show con la mia band è la miglior cosa, ne ho sentito profondamente la mancanza. Aspettare, riprogrammare e aspettare ancora è stato incredibilmente difficile” ha detto Benee a proposito del Benee World Tour 2022.

Il tour mondiale prenderà il via il 28 aprile 2022 all’Izvestiya Hall di Mosca, con tappe a Oslo, Parigi, Berlino, Londra, Praga e molte altre città in Europa e Regno Unito, per poi concludersi nel Nord America a giugno. Sono passati tre anni da quando la cantante ha portato per la prima volta la sua musica nell’emisfero settentrionale.

Doesn’t matter, l’ultimo singolo pubblicato da Benee, riflette il trambusto emotivo della cantante e racconta le sue lotte per la salute mentale: “questa canzone riflette su come sarebbe sentirsi veramente spensierati e su quanto sarebbe più facile la vita vissuta in quel modo. A volte è difficile per le persone che non soffrono di ansia o depressione capire davvero com’è per noi.” Il brano ha riscosso un successo immediato, superando oltre un milione di stream dopo solo una settimana dalla diffusione.

Il suo album di debutto Hey u x ha totalizzato oltre 3,5 miliardi di stream, si è affermato tra i 25 migliori album pop del 2020 secondo Billboard e le sue tredici tracce indie alt-pop sono state definite da Vogue paradisiache.

L’artista neozelandese non vede l’ora di andare in tour in giro per il mondo per incontrare tutti i suoi fan e per promuovere il nuovo Benee EP, in uscita prossimamente nel 2022.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 18 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 19 novembre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

