Valeria Angione, star del web, per la prima volta in tour!

Il suo spettacolo “Riparto da Me” a teatro nel 2022. Il tour parte il 15 marzo 2022 da Milano

Biglietti disponibili: per gli iscritti a My Live Nation dal 18 novembre, vendita generale dal 19 novembre

Valeria Angione: attrice, content creator e star del web, è pronta a calcare i migliori palchi teatrali italiani con il suo primo tour!

Si è fatta strada in pochissimo tempo dando il meglio di sé sui social media ottenendo un seguito incredibile. Ora Valeria è pronta a tornare come protagonista in teatro, la sua prima grande passione, con uno spettacolo tutto suo: “Riparto da Me”.

Questo suo primo tour apre un nuovo capitolo nella vita e nella carriera di Valeria e partirà il 15 marzo 2022 dal Teatro Nazionale di Milano per poi spostarsi a Bologna, Padova, Roma, Lecce, Napoli, Palermo e Catania.

Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente o accedere al proprio account su www.livenation.it/valeriangione

Vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 19 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

L’idea dello spettacolo nasce quindi dalla volontà di portare sul palco e al pubblico di tutta Italia i personaggi che interpreta tutti i giorni sui social, oltre a nuove performance e tante grandi sorprese.

Co-Autrice dello show insieme a Valeria è Federica Cacciola, autrice e attrice comica e satirica, conosciuta anche per il personaggio di Martina Dell’Ombra. Con una spiccata ironia tagliente, Federica si è fatta strada partendo proprio dal teatro, esplodendo poi nel mondo del web per approdare infine televisione e in radio.

Il calendario completo del tour:

15 marzo 2022 – Teatro Nazionale CheBanca!, Milano

17 marzo 2022 – Teatro delle Celebrazioni, Bologna

19 marzo 2022 – Teatro ai Colli, Padova

21 marzo 2022 – Teatro Olimpico, Roma

23 marzo 2022 – Teatro Politeama Greco, Lecce

25 marzo 2022 – Teatro Augusteo, Napoli

27 marzo 2022 – Teatro Golden, Palermo

29 marzo 2022 – Teatro Metropolitan, Catania

Radio 105 è la radio ufficiale del tour!

Info e biglietti su www.livenation.it/valeriangione

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia