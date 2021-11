Uno spettacolo sul clima all’insegna di scienza e competenza. Mario Tozzi, geologo, ricercatore del CNR, autore e personaggio televisivo, e Lorenzo Baglioni, cantante, attore e matematico, con l’ausilio di immagini, video e musiche, cercheranno di convincere il pubblico che per arrestare i danni dei mutamenti climatici non c’è davvero più tempo.

Dal loro incontro è nato il progetto di potenziare la forza divulgativa di entrambi mettendola al servizio dell’emergenza che ormai non possiamo più tacere: il cambiamento climatico.

Perché l’uomo non riconosce il cambiamento climatico?

Forse perché per anni si è crogiolato dando credito a storie inventate, panzane consolatorie, bufale? L’uomo non c’entra; c’è ancora ghiaccio; non ci sono più le mezze stagioni; è il complotto delle lobby; il riscaldamento è finito…

Tozzi e Baglioni hanno deciso di scrivere uno spettacolo – “Al clima non ci credo”– per smontarle.

Sul palco, con l’ausilio di immagini e video, evocando Greta Thunberg, i molti movimenti ambientalisti internazionali animati dai giovani e ascoltando la vox populi, col conforto delle tesi scientifiche e aiutati dalle didascalie canore, in un’ora e mezza scandita da un countdown scenico, cercheranno di convincere le platee che per arrestare i danni dei mutamenti climatici non c’è davvero più tempo.

Al Teatro Carcano di Milano

per Follow the Monday

Lunedì 29 novembre 2021 ore 20:30

“Al clima non ci credo”

Con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni

Regia Francesco Brandi

Produzione Mismaonda

www.teatrocarcano.com

