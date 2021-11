A “Le Iene” il “palpeggiatore” di Greta Beccagli

Alice Martinelli incontra il “palpeggiatore” di Greta Beccaglia, la giornalista al centro della cronaca di questi giorni per via della molestia subìta fuori dallo stadio Castellani di Empoli. L’inviata di Toscana Tv stava facendo un collegamento in diretta con lo studio per raccogliere le prime impressioni dei tifosi al termine della partita tra la squadra di casa e la Fiorentina, quando l’uomo, passando, le ha toccato il fondoschiena.

Il servizio andrà in onda domani, martedì 30 novembre, in prima serata su Italia1.

