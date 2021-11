World Aids Day 2021: torna #bastatantocosì, la campagna di Durex per la lotta alle infezioni sessualmente trasmissibili

Durex inaugura la partnership con Croce Rossa Italiana per educare alla sessualità e affettività nelle scuole. Donazione di 92.000 preservativi che verranno distribuiti nelle scuole grazie al supporto di oltre 200 istituti coinvolti e Comitati CRI in tutto il territorio nazionale

Presentata anche una collaborazione con Dolly Noire, brand di abbigliamento milanese, che ha visto la produzione di un capo di abbigliamento in edizione limitata. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto ad ANLAIDS

Osservatorio Durex: emerge approccio precoce al sesso e scarsa consapevolezza dei rischi. Utilizzo del preservativo in calo (49%, meno 8% rispetto al 2018) e scarso dialogo in famiglia (54% non parla di sesso con i genitori)

A quarant’anni dalla scoperta dei primi casi di AIDS nel mondo, anche quest’anno Durex si impegna a diffondere la cultura di una sessualità sempre più responsabile e consapevole nella lotta contro le infezioni sessualmente trasmissibili, fin dai più giovani.

Dopo “Sextember”, il primo mese in Italia dedicato al benessere e alla salute sessuale, Durex torna infatti nel 2021 con la terza edizione della campagna #BastaTantoCosì e con una serie di nuove iniziative, improntate all’educazione dei più giovani e alla sensibilizzazione nella lotta alle infezioni sessualmente trasmissibili, con l’obiettivo di creare una coscienza sessuale comune, fatta di gesti responsabili e di promozione dell’uso del preservativo come unico dispositivo efficace nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

A questo proposito, per celebrare quattro decenni di battaglie nei confronti dell’infezione da HIV, Durex ha scelto di sostenere, come main sponsor, la mostra “40 anni positivi. Dalla pandemia di AIDS a una generazione HIV free” organizzata dall’associazione Milano Checkpoint presso la Galleria dei Frigoriferi Milanesi a Milano dal 12 novembre al 5 dicembre 2021. Il percorso espositivo, partendo dall’articolo del New York Times che annunciava il primo caso identificato al mondo, dà il via ad una narrazione sull’impatto sociale e sanitario di questa malattia e dell’impegno civile e scientifico nella lotta a combatterla grazie ai materiali d’archivio provenienti della Fondazione Corriere della Sera e da quelli delle associazioni milanesi particolarmente attive nella lotta contro l’AIDS.

https://www.durex.it/

https://www.anlaidsonlus.it/

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia