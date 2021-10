Summer School in mostra al MIC e all’ISIA di Faenza

Dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022, oltre 50 progetti realizzati durante le quattro settimane di laboratorio estivo al MIC di Faenza diventano una mostra

Da giugno ad agosto 2021, ventisei tra studenti di ISIA Faenza, Accademie di Belle Arti, designers, artisti e ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al progetto MIC Summer School, nel laboratorio didattico del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, guidati da quattro giovani artisti internazionali: Michela Benedan, Lorenzo Cianchi, Giulia Bonora e Petra Wieser (artisti selezionati al 61° Premio Faenza – under 35 e al concorso Future Lights in ceramica).

Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che presenta oggetti, tra arte e artigianato, realizzati con tecniche diverse a seconda dei temi che i vari laboratori hanno affrontato: la materia del paperclay, la scultura ceramica, lo smalto blu, il processo creativo tra disegno e casualità.

Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022 nella project room del MIC e nella biblioteca dell’ISIA di Faenza, accompagnate da un video realizzato da Andrea Pedna, docente ISIA, a documentare l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell’ambito del programma europeo CERDEE, dal MIC Faenza in stretta collaborazione con l’ISIA di Faenza, con l’obiettivo di promuovere la formazione ceramica creativa.

A documentare questa esperienza verrà pubblicato un catalogo per le edizioni MIC Faenza, con la progettazione grafica di Matteo Pini, docente dell’ISIA di Faenza.

MIC Faenza, viale Baccarini 19

Apertura fino al 31 ottobre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; dal 1 novembre: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17.30.

Chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio.

Info: 0546697311 | info@micfaenza.org

ISIA Faenza, corso Mazzini 92

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30

Chiuso per la sospensione delle attività didattiche in corrispondenza delle festività natalizie dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi.

Info: 054622293 | info@isiafaenza.it www.isiafaenza.it

