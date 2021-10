Sgrò: “Stai bene”, il nuovo singolo del cantautore lucchese

Da venerdì 22 ottobre, è disponibile su tutte le piattaforme streaming “Stai bene” (https://Sgro.lnk.to/STAIBENE), il nuovo brano del cantautore lucchese Sgrò, distribuito da Artist First. Il singolo anticipa un album di prossima uscita.

“Stai bene”, scritta dallo stesso Sgrò, è la descrizione del buio che può esistere tra due persone. Il cantautore lucchese racconta di questo parlando di «insonnie», di «burroni», di «capelli sporchi», di fucili nascosti tra i denti e di padri gettati nel fiume.

«Come ci si avvicina alla depressione di una persona a cui si tiene molto? Come vanno messe le mani, la testa, il cuore per comprenderla senza farla sprofondare e sprofondare insieme a lei? Non lo so. Quando non so una cosa, scrivo una canzone. “Stai bene” nasce così» – Sgrò.

Nostalgico, metaforico, autoironico SGRÒ per molti anni ha chiuso la sua voce in casa, non permettendole mai di uscire, neanche per incontrare un pubblico di amici. Col tempo, la sua voce è diventata un tutt’uno «con le stoviglie, con i bicchieri, con qualsiasi oggetto domestico».

Quest’estate, tuttavia, il cantautore lucchese ha deciso che era il momento di uscire e così è stato: si è esibito lungo tutta la riviera adriatica (da Comacchio in Emilia Romagna fino a Peschici in Puglia) nel “Manchi solo tour”, un tour per strada. Niente palchi, niente pubblico, niente assembramenti: solo Sgrò, una chitarra, un amplificatore e le immancabili zanzare.

A questo link il riassunto dell’esperienza: https://youtu.be/R_WdZGFEkKA.

Inoltre quest’estate Sgrò ha suonato a festival come il Lumen di Vicenza, il Ripartire di Lucca, il Viareggio Music Festival e il MEI di Faenza.

