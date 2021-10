In radio in digitale e il video su Youtube

Dal 22 ottobre in radio negli store e sulle piattaforme digitali arriva il nuovo singolo inedito di Christian Panico “LA GIOSTRA DEI RICORDI” brano che ha scritto con Andrea Tosi, che ha curato anche gli arrangiamenti, con il testo di Sal Di Giorgi.

“Questo brano descrive una storia vissuta da tanti, chi di noi non ha sofferto per un amore andato, viscerale, che distrugge dentro – dice Christian Panico – ecco, credo che qui si senta tutta la disperazione di una persona abbandonata che viene divorata dai ricordi. Quei ricordi che nel tempo tornano, come una giostra che gira…”

“Ricordando un amore finito ci si chiede a chi poter dire le parole non dette e come poter rivivere le possibilità perdute. Riprovare è la soluzione, l’alternativa alle domande senza risposta. L’inquietudine di un amore vissuto in solitudine è simile a un giro in giostra – dichiara Sal Di Giorgi autore del testo – tutto intorno è veloce e dai contorni sfumati tranne la verità del sentimento che viene gridato, affermato e desiderato.”

“Parlando del video, girato a Villa Borghese a Roma – racconta il regista Leo Barbato – il protagonista è con la sua attuale compagna con cui cerca di avere un contatto e un dialogo ma lei è sfuggente, e rivedendo la sua ex che con un altro uomo, è felice e in atteggiamento amoroso, il protagonista entra nelle scene cantando la disperazione per il suo amore perduto, tentando attraverso la musica di farla arrivare alla ragazza, ma lei è felice e lo si vede, in un susseguirsi di immagini, come sia riuscita a sostituire quello che provava per il protagonista, con il nuovo ragazzo.”

Christian Panico

Instagram

Facebook

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia