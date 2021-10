Tha Supreme: il nuovo singolo “m%n” vola direttamente alla n°1 della Chart Top 50 Italia di Spotify

Il nuovo singolo di Tha Supreme, “m%n” – disponibile in streaming e digitale al link https://thasupreme.lnk.to/moon -, a 24 ore dall’uscita è volato direttamente al primo posto della Chart Top 50 Italia di Spotify.

C’è un luogo in cui potersi sentire al sicuro, lontano dalle logiche che governano oggi il mondo in cui viviamo e Tha Supreme ce lo racconta man mano, fin dal suo esordio.

È un posto in cui non si va avanti per ciò che si ha ma per quel che si è, in cui il “cash” non risolve “gli sbatti”, e che accoglie solo chi vive la propria vita elevandosi al di sopra di tutte quelle meccaniche che ci accompagnano giornalmente sulla Terra.

Da lassù, dalla Luna, al di sopra di tutte quelle convenzioni e convinzioni obsolete, tha Supreme e i suoi ci hanno lanciato ieri un messaggio, che solo chi ha raggiunto una certa maturità personale e artistica può trasmettere.

Con un solo album all’attivo, 23 6451 (Sony Music Italy), Tha Supreme conta oggi 1,7 miliardi di stream totali, confermandosi come l’artista artefice di una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi, grazie alla sua capacità di trasmettere un immaginario completamente nuovo.

Note Biografiche (fonte Wikipedia)

ha Supreme, pseudonimo di Davide Mattei, è un rapper e produttore discografico italiano.

Inizia a produrre all’età di 14 anni, cominciando a creare versioni strumentali di brani di artisti che ascoltava. Due anni dopo ha abbandonato la scuola per dedicarsi completamente alla musica.

Sale alla ribalta nel 2017, quando produce il singolo Perdonami per Salmo che ha debuttato in vetta alla Top Singoli In concomitanza con la sua attività da produttore, il 5 ottobre dello stesso anno pubblica il suo primo singolo da rapper, 6itch Altre produzioni di successo sono Gameboy Color e La La La La La per il rapper Dani Faiv.

www.instagram.com/tha.supreme/

