Per il ciclo “Dopotutto, domani è martedì” Cielo presenta, dal 25 ottobre, ogni lunedì, in prima serata, film drammatici indimenticabili, che strizzano l’occhio al mondo femminile.

Tra i titoli, “The Impossible” del 2012 di Juan Antonio Bayona, ispirato alla storia vera di una famiglia colpita dallo tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano. Tra gli attori protagonisti Naomi Watts, Tom Holland ed Ewan McGregor. Giunti in vacanza in Thailandia per le feste natalizie, la loro serenità verrà spazzata via dallo tsunami e si troveranno a lottare per sopravvivere tra il dolore e la solidarietà della popolazione locale.

Il ciclo continua con “La ragazza con l’orecchino di perla” del 2003 di Peter Webber, una fantasiosa ricostruzione della genesi del capolavoro del pittore realmente esistito Jan Vermeer. La pellicola vede protagonista una Scarlett Johansson appena diciannovenne: il film di Webber è infatti quello che l’ha consacrata a livello internazionale. Scarlett Johansson interpreta Griet, una ragazza che vive delle grosse difficoltà economiche poiché suo padre, che dipingeva ceramiche, ha perduto la vista. Per questo accetta di andare a servizio a casa del pittore Jan Vermeer, interpretato da Colin Firth. La vicenda, ambientata nel 1665 in Olanda, a Delft (città natale dell’artista), racconta della relazione sempre più intima che si instaura tra il grande pittore e la ragazza, una relazione che si concretizza nel celeberrimo ritratto: in realtà si tratta di una storia completamente inventata perché non sappiamo se la ragazza con l’orecchino di perla raffiguri una giovane realmente esistita o sia in realtà un tronie, ovvero un ritratto idealizzato. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice statunitense Tracy Chevalier, ha ricevuto tre nomination agli Oscar (per miglior scenografia, miglior fotografia e migliori costumi) e ha ottenuto diversi premi minori.

A seguire il film in costume “Lady Macbeth” del 2016 di William Oldroyd in cui Katherine, interpretata dalla giovane attrice emergente Florence Pugh, vive reclusa in un palazzo isolato nella campagna inglese, intrappolata in un matrimonio di convenienza con un uomo che la rende infelice. Spinta dalla noia e dalla solitudine la ragazza inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere. La storia passionale giunta a interrompere la monotonia della vita di campagna diventa una vera ossessione per la ragazza, tanto da spingerla a compiere gesti estremi e spietati. Un dramma potente e misterioso condito da molta suspense.

Ecco nel dettaglio la programmazione del ciclo di film:

Lunedì 25/10, alle ore 21.15 – The Company Men del 2010 di John Wells

Lunedì 01/11, alle ore 21.15 – The Impossible del 2012 di Juan Antonio Bayona

Lunedì 08/11, alle ore 21.15 – Buon compleanno Mr. Grape del 1993 di Lasse Hallström

Lunedì 15/11, alle ore 21.15 – Il velo dipinto del 2006 di John Curran

Lunedì 22/11, alle ore 21.15 – A spasso con Daisy del 1989 di Bruce Beresford

Lunedì 29/11, alle ore 21.15 – La ragazza con l’orecchino di perla del 2003 di Peter Webber

Lunedì 06/12, alle ore 21.15 – The Words del 2012 di Brian Klugman, Lee Sternthal

Lunedì 13/12, alle ore 21.15 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro del 2007 di Julian Jarrold

Lunedì 20/12, alle ore 21.15 – L’ottava nota – Boychoir del 2014 di François Girard

Lunedì 27/12, alle ore 21.15 – A spasso con Bob del 2016 di Roger Spottiswoode in prima visione

Lunedì 03/01, alle ore 21.15 – The land girls – Ragazze di campagna del 1998 di David Leland

Lunedì 10/01, alle ore 21.15 – Madame Bovary del 2014 di Sophie Barthes

Lunedì 17/01, alle ore 21.15 – L’amore oltre la guerra del 2016 di David Leveaux

Lunedì 24/01, alle ore 21.15 – Black book del 2006 di Paul Verhoeven

Lunedì 31/01, alle ore 21.15 – Süskind – Le ali dell’innocenza del 2012 di Rudolf van den Berg

Lunedì 07/02, alle ore 21.15 – Lady Macbeth del 2016 di William Oldroyd

