Oggi è il 10° anniversario dell’uscita della hit mondiale “Levels” del compianto dj e producer Avicii (Tim Bergling). “Levels” è stata la canzone che ha fatto innamorare milioni di fans della dance music e che ha lanciato la carriera di Avicii, produttore, autore e dj a livelli stratosferici. Per celebrare l’anniversario, Avicii Music AB ha pubblicato “AVICII LIVE IN IBIZA 2016”, tratto dalla sua ultima performance all’Ushuaia di Ibizia il 28 agosto 2016.

“Levels” è divenuto un inno generazionale e ha segnato una vera e propria rinascita della musica elettronica. I versi gioiosi e i sentimenti estatici evocati “Ohhhh, sometimes, I get a good feeling, yeah/ I get a feeling that I never, never, never had before” sono vissuti a livello emozionale ancora più intensamente oggi, in un mondo in cui è la distanza a far da padrona. “…pochi brani hanno innalzato lo spirito delle persone come questo pezzo negli ultimi 10 anni” scriveva a suo tempo Billboard.

Apple Music, SiriusXM, YouTube, Spotify e altri media onorano Tim e il significato del brano con attività globali.

I remix di “Levels” abbondano, tra i più celebri quello di Skrillex, Cassette e Henrik B., che Vibe ha incluso nella lista dei “migliori remix di Levels”. La traccia è stata ripresa anche dalla hit di Flo Rida “Good Feeling”, in cui Tim è stato inserito fra i crediti.

“Levels” rimane onnipresente in tutti i grandi show: infatti è stata la traccia n.1 della lista del Tomorrowland che includeva oltre 1000 brani. Billboard ha definito “Levels” come una canzone che ha ridisegnato il decennio e uno dei brani pop più importanti del 21° secolo.

