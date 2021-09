Martedì 14 settembre 2021, alle ore 19.30, al Teatro Gobetti di Torino va in scena, come anteprima della nuova stagione del TST LA CASA DI BERNARDA ALBA di Federico García Lorca, traduzione, adattamento e regia di Leonardo Lidi, uno dei più affermati registi della sua generazione, già premiato con prestigiosi riconoscimenti della critica.

In scena Francesca Mazza, Orietta Notari, Francesca Bracchino, Paola Giannini, Barbara Mattavelli, Riccardo Micheletti, Matilde Vigna, Giuliana Bianca Vigogna.

Le scene e le luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Aurora Damanti, il suono di Dario Felli; assistente alla regia Giulia Odetto. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, resterà in scena al Teatro Gobetti per la Stagione in abbonamento del TST fino al 30 settembre.

Un’autentica rivelazione registica è l’anteprima alla ricca nuova stagione dello Stabile di Torino.

Un funerale, una famiglia intrappolata nella tradizione: una madre, le sue cinque figlie, una serva: il mondo violento di García Lorca, nella regia di Leonardo Lidi è un’incessante ricerca di libertà e di felicità. Un perfetto cast di interpreti regala agli spettatori un dramma commovente ed estremo.

Con La casa di Bernarda Alba Lidi dirige uno dei testi che meglio incarna la critica a temi ancora attuali come il conflitto tra morale autoritaria e desiderio di libertà, i valori macisti nella società spagnola, il ruolo della donna, ma anche uno sguardo all’ipocrisia e al classismo. Federico García Loca termina nel giugno 1936 questo dramma in tre atti, due mesi prima di essere trucidato da uno squadrone della milizia franchista: andrà in scena per la prima volta nel 1945 a Buenos Aires, divenendo uno dei testi più noti e rappresentati del poeta spagnolo. Bernarda Alba è una matriarca oppressiva e senza pietà: nell’imporre otto anni di lutto alle figlie alla morte del secondo marito, di fatto le condanna a una clausura che scatenerà il dramma. Solo così, in una dimensione fortemente maschilista, le donne possono vivere: le donne che vivono liberamente vengono marginalizzate dalla società e condannate sia moralmente che fisicamente; le donne che basano il loro comportamento sull’onore e la decenza pubblica devono sottomettersi alle norme, alle convenzioni sociali e agli uomini, sia in campo familiare che affettivo.

Leonardo Lidi, attore e regista formatosi al Teatro Stabile di Torino, si è imposto sulla scena teatrale ricevendo importanti riconoscimenti, tra i quali ricordiamo la vittoria del bando 2017 alla Biennale College Teatro – Registi Under 30 per la riscrittura di Spettri di Ibsen, il Premio Associazione Critici di Teatro ANCT 2020 per la regia, in particolare per gli allestimenti di Lo zoo di vetro di Tennessee Williams (prodotto dal LAC di Lugano) e di La casa Bernarda Alba. A Spoleto Festival dei Due Mondi 64 ha presentato La signorina Giulia di August Strindberg e da settembre 2021 ricoprirà l’incarico di Vicedirettore della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, diretta da Valerio Binasco, per il triennio 2021 – 2024.

TEATRO GOBETTI

dal 14 al 30 settembre 2021

LA CASA DI BERNARDA ALBA

di Federico García Lorca

traduzione e adattamento Leonardo Lidi

con Francesca Mazza, Orietta Notari, Francesca Bracchino, Paola Giannini, Barbara Mattavelli, Riccardo Micheletti, Matilde Vigna, Giuliana Bianca Vigogna

regia Leonardo Lidi

scene e luci Nicolas Bovey

costumi Aurora Damanti

suono Dario Felli

assistenti regia Riccardo Micheletti e Giulia Odetto

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

INFO

Biglietteria del Teatro Stabile Di Torino

Telefono 011 5169555 / Numero verde 800 235 333

Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 – Torino

Orari dal martedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00, domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00; lunedì riposo.

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it

Teatro: Gobetti, via Rossini 8 – Torino

Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Lunedì riposo.

Prezzo dei biglietti: Intero € 28,00. Ridotto di legge € 25,00 + 1 € di prevendita

Apertura biglietteria Teatro Gobetti a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Sulla base di quanto previsto dal DL 23 luglio 2021, n. 105, si comunica che:

_per accedere ai nostri teatri sarà necessaria la Certificazione verde COVID-19 (https://www.dgc.gov.it/web/)

_e che è indispensabile avere con sé un documento di identità da poter esibire in caso di ulteriori verifiche.