Corba 5 Cerchi: il progetto di rigenerazione urbana

Clear Channel Italia è partner di CORBA 5 CERCHI, un progetto che ha l’obiettivo di riqualificare e rigenerare attraverso l’arte urbana un’area del quartiere milanese Lorenteggio, il Villaggio dei Fiori. L’obiettivo principale è quello di trasformare lo storico quartiere di Milano in un distretto di arte pubblica contemporanea.

Corba 5 Cerchi: l’iniziativa

L’iniziativa prevede la realizzazione di opere d’arte su 38 facciate entro l’estate 2026, in occasione degli attesi Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina che fanno da tema centrale a questa galleria d’arte a cielo aperto. Gli street artist coinvolti in questo progetto hanno il compito di dare nuova vita ad ogni facciata realizzando murales che raccontino, attraverso il loro linguaggio artistico, una disciplina olimpica invernale.

Corba 5 Cerchi: la direzione artistica

CORBA 5 CERCHI, la cui direzione artistica è di Stradedarts Urban Gallery 1988, ha già iniziato a prendere forma. Tra le prime opere completate l’artwall voluto da Clear Channel Italia, dipinto sulla prima facciata che si incontra provenendo dal centro città.

L’opera d’arte intitolata “In Volo” è stata realizzata da Alessandro Conti in arte ETSOM, famoso street artist della scena italiana, il murales è un’interpretazione del Freestyle Skiing, uno dei più spettacolari e creativi sport invernali.

L’artista racconta il concept che lo ha guidato nella realizzazione: “L’opera si contraddistingue per l’impiego di una composizione arborea a formare una figura simbolica. La rondine si staglia sullo sfondo in volo acrobatico. Per natura, si tratta di un uccello che non tocca mai terra per via delle lunghe ali che in questo caso vengono associate agli sci. Metaforicamente fa riferimento ai salti eccezionali degli atleti che sembra proprio mirino a spiccare il volo e rimanere nell’aria…in una prova da record che sfida i propri limiti. La rondine è tra l’altro un abitante tipico della zona delle Dolomiti bellunesi dove si trova Cortina e questo vuole essere un ulteriore riferimento ai giochi olimpici invernali in arrivo. Opere come questa sono arricchite da un’attenzione verso la questione ambientale ed ecologica, valorizzando le forme della natura attraverso un intervento umano gentile”.

Clear Channel ha scelto ETSOM per la sua sensibilità nei confronti della natura, fonte di ispirazione a cui attinge quando realizza le sue opere.

Corba 5 Cerchi: il progetto

Il progetto CORBA 5CERCHI con la direzione artistica di Stradedarts Urban Gallery 1988, conferma ancora una volta l’impegno di Clear Channel Italia da sempre coinvolta in progetti di carattere socioculturale. La purpose della media company è infatti essere una Platform for Brands e una Platform for Good ossia creare soluzioni su misura per i propri clienti e dare un contributo positivo e concreto alla comunità in cui opera. 5CERCHI è l’esempio di come arte e Out of Home si integrino perfettamente per creare qualcosa di unico a beneficio della città e dei cittadini.

Clear Channel

