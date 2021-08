Tra i temi della puntata: L’ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico e il dibattito sul green pass

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ospite di Veronica Gentili a “Controcorrente” – il nuovo programma di approfondimento giornalistico – in onda domani, lunedì 2 agosto, in prima serata su Retequattro. Tanti i temi al centro della puntata, dall’ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico al dibattito sul green pass, indispensabile dal 6 agosto per ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri e centri benessere al chiuso, ma che ben presto potrebbe essere necessario anche per l’accesso ai mezzi di trasporto come treni a lunga percorrenza, navi e aerei.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato all’andamento della campagna vaccinale: il Generale Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che il 60% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale e ora la sfida pare essere quella di convincere gli indecisi, molto più numerosi dei veri no-vax. Se ne parlerà con il Professor Fabrizio Pregliasco e con la preziosa testimonianza di Marco Natali, figlio di un medico che ha perso la vita a causa del Covid e che si è schierato in prima linea a favore dei vaccini durante una manifestazione a Lodi contro il certificato vaccinale.

Tra gli ospiti anche: il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), il deputato Luigi Marattin (IV), Piero Sansonetti, Maria Giovanna Maglie, Gaetano Pedullà, Tommaso Labate, Corradino Mineo, Federico Geremicca, Daniele Capezzone e Vittorio Sgarbi.