Baseball: “MLB” – Regular Season le prossime sfide

Lo spettacolo del baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti, è su Sky anche per la stagione 2021.

Tra il 7 e il 10 luglio, saranno quattro le partite live della Major League Baseball, valide per la Regular Season, in onda sul nuovo canale Sky Sport Action (ch 206) e in streaming su NOW.

Domani, mercoledì 7 luglio, doppio appuntamento, il primo alle ore 18 con Tampa Bay Rays-Cleveland Indians, con il commento di Danilo Freri e Roberto Gotta, cui farà seguito, alle 22, Los Angeles Angels-Boston Red Sox, con il commento di Pietro Nicolodi e Michele Gallerani.

Giovedì 8 luglio sarà la volta di Houston Astros-Oakland Athletics, con inizio alle ore 20. Commento affidato a Danilo Freri e Roberto Gotta.

Nella notta tra venerdì 9 e sabato 10 luglio sul diamante ci saranno, invece, Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays. Match in onda con il commento originale.

Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo.

BASEBALL MLB – Regular Season

live su Sky Sport Action, anche in streaming su NOW

Mercoledì 7 luglio

ore 18 Tampa Bay Rays-Cleveland Indians

ore 22 Los Angeles Angels-Boston Red Sox

Giovedì 8 luglio

ore 20 Houston Astros-Oakland Athletics

Notte venerdì 9-sabato 10 luglio

ore 1 Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays