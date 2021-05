Ilaria Chinello e la magia della danza

Le interviste che propongo per voi lettori, mi piace andare “Dietro il personaggio” e oltre parlare e confrontarmi con persone interessanti, mi piace anche cogliere analogie.

Nel caso di Ilaria Chinello, ho scoperto che diversi allievi e allieve dei suoi corsi, sono emersi non solo nel mondo della danza ma anche in quello del canto, della scrittura, della televisione.

Coincidenze? Oppure, come può influenzare la danza sul percorso artistico di una persona?

Ne parliamo con lei: Ilaria Chinello

Nata nel 1978, maestra di Danza classica, contemporanea ed insegnante di Pilates. Da una vita. Più di venti anni di esperienza nel campo della danza e la voglia, quasi l’obbligo di reinventarsi nel periodo in cui causa Covid 19 lo sport si blocca. Cosi dal cassetto riemerge la laurea in Lettere e l’opportunità di insegnare in una scuola media.

I valori della danza

Letteratura, l’arte della danza, la cultura, l’insegnamento, elementi insostituibili per chi lavora con la passione e crede sempre in quello che fa. Anni trascorsi al Centro Studio Danza L’étoile di Varedo in cui ha scambiato con i suoi allievi i valori della danza e vedendola come parte essenziale, non solo dal punto di vista coreutico ma anche da quello artistico.

Tra gli allievi di Ilaria Chinello possiamo annoverare

Elisa Biason , ora ballerina professionista nella compagnia nazionale di balletto dell’Opera del Cairo

Irene Criscino, attualmente ballerina presso il Balletto di Milano

Giulia Guerrini, attrice, cantante di varie serie Tv su Disney Channel

Giulia Coletta, dal 2012 all'Accademia propedeutica del Teatro alla Scala

Letizia Lo Cicero, scrittrice "Dritto al cuore"

Roberto Zoggia dal 2020 alla Iwanson International School of Contemporary dance di Monaco di Baviera

Teodor Ciobanu dal 2020 allievo dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano

Jenny De Nucci, attrice televisiva

“Molti ragazzi hanno del talento loro l’hanno coltivato nel modo corretto. In comune hanno la determinazione e la perseveranza. Ci hanno creduto di più e hanno raggiunto i loro obiettivi senza ostentarli troppo”, conclude Ilaria Chinello

Complimenti allora alla Maestra di danza che continuerà ad insegnare con questi importanti principi e a tutto lo staff de L’Etoile di Varedo

Intervista di Davide Falco