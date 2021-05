Godblesscomputers live, unica data milanese: Arena Milano Est

Martedì 20 luglio Godblesscomputers si esibirà nella sua unica data milanese per l’estate 2021 col nuovo show audio/video: un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei progetti più eclettici e importanti del panorama elettronico italiano.

L’opening act vedrà esibirsi il duo di producer RGB prisma insieme ad alcuni ospiti che andranno ad arricchire l’esecuzione.

Progetto Godblesscomputers

Lorenzo Nada aka Godblesscomputers è un collezionista di suoni: li esplora, cataloga e ricompone per costruire le sue composizioni. Complice una precoce passione per hip hop, elettronica, campionatore e dischi in vinile nel 2011 dà vita al progetto Godblesscomputers che è oggi uno dei nomi di punta dell’intera scena elettronica italiana.

“The Island”, il nuovo album

Col nuovo e quarto album “The Island” (2020) Godblesscomputers si lancia in un nuovo viaggio immaginario verso una terra lontana: le otto tracce ci conducono in un’isola misteriosa dove sono solo i suoni a parlare avvolgendo l’ascoltatore tra mille sfumature fatte di rimandi, influenze e intuizioni.

RGB prisma

RGB prisma è il progetto musicale nato dall’incontro di Stefano De Vivo e Claudio La Rocca, in arte Sup Nasa. Per anni hanno collaborato insieme in vari progetti: con il collettivo THINKABOUTIT e con la cantante Maëlys hanno solcato insieme alcuni dei palchi più rinomati: Locus Festival, Siren Festival, Medimex, Monk.

Martedì 20 luglio 2021

Godblesscomputers live – audio / video

Arena Milano Est, apertura porte h 21.00

Fermata M2 Lambrate, Via Riccardo Pitteri, 60 – 20134 Milano MI