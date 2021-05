Epilazione laser o depilazione laser. Depilazione definitiva o epilazione definitiva ? Oggi parliamo di un argomento molto in voga, soprattutto a ridosso della stagione estiva. In un periodo in cui a causa di restrizioni e decreti, i centri di depilazione definitiva sono dovuti rimanere chiusi, ora è il momento di tornare a frequentarli. La domanda però è una sola: perché alcune persone parlano di epilazione e altre di depilazione? La risposta è molto semplice. La differenza è che per depilazione è definita l’eliminazione del pelo dal punto in cui spunta dalla pelle, mentre l’ epilazione agisce più in profondità e rimuove anche il bulbo. Inoltre, mentre la depilazione è un metodo più veloce ed indolore, l’epilazione può essere più accurata ed elaborata.

Le nostre abitudini sociali e culturali, portano ad associare, visualizzare alla parola depilazione ed epilazione, una ceretta alle gambe di una donna, ma le tradizioni e la tecnologia, in questo settore, hanno fatto passi da gigante. Lo sanno bene i centri di depilazione definitiva che intervengono praticamente in tutte le parti del corpo, basti pensare alla presenza di peluria sul viso di una donna o i famosi follicoli, i peli incarniti, che non possono certo essere rimossi a casa propria, creando magari più danni che benefici.

E se abbiamo associato per anni le parole epilazione e depilazioni ad una figura femminile, la situazione è cambiata. Ad esempio i centri di epilazione definitiva Milano sono dei luoghi frequentati anche da un pubblico maschile per l’epilazione definitiva, sul petto, sulla schiena e anche nel resto del corpo. Soprattutto nella stagione estiva, quando siamo più esposti al sole, ci sono le vacanze, o per chi frequenta palestre, piscine, la depilazione è diventata un must. La storia ci insegna che gli uomini che si sottoponevano ad una depilazione permanente erano i ciclisti, per evitare infezioni nel caso cadessero durante le loro uscite sulle due ruote, e piano piano la moda, le abitudini e le nuove tendenze hanno portato sempre di più un avvicinamento ai centri di depilazione definitiva.

Oggi ad usufruire della depilazione definitiva o dell’epilazione definitiva, sono uomini in media tra i 20 e 40 anni, mentre le donne, iniziano prima e proseguono anche dopo i 50 anni, perlopiù per motivi estetici.

La classica ceretta è stata ormai sostituita da diverse tecnologie laser e a luce pulsata, che intervengono per epilazioni definitive e se all’apparenza in alcuni casi, il prezzo per questi trattamenti può risultare costoso, nel tempo , rispetto alla classica ceretta a strappo, i costi sono molto inferiori.

Sono diversi i centri di depilazione definitiva a Milano e provincia che da anni lavorano con sistemi di depilazione laser, anzi epilazione laser , hanno formato personale con esperienza e con corsi di aggiornamento. Come in tutti i settori, i macchinari hanno anche loro un’evoluzione e le differenze, prima del cliente finale, sono sperimentate, confrontate, con gli operatori e operatrice dei centri di depilazione.

Specie nelle grandi metropoli e nelle loro province è possibile rivolgersi a centri specializzati e con grande esperienza, per raggiungere risultati significativi e importanti nel caso di follicoli o altre problematiche che richiedono una epilazione definitiva.