Tv e radio locali: da Regione contributo di 500.000 euro

ASSESSORE BOLOGNINI: RICONOSCIUTO GRANDE IMPEGNO DI QUESTE EMITTENTI IN PERIODO PANDEMICO

PRESIDENTE CONSIGLIO FERMI: SOSTEGNO A CHI INFORMA TERRITORIO

DOMANDE APERTE DAL 27 APRILE SULLA PIATTAFORMA ‘BANDI ONLINE’

Via libera da Regione Lombardia a un contributo di 500.000 euro per le emittenti radiotelevisive locali che operano in Lombardia. Ne danno notizia l’assessore regionale alla Comunicazione, Sviluppo città metropolitana e Giovani, Stefano Bolognini, e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. Sarà possibile effettuare le domande on line dal 27 aprile.

Un provvedimento analogo sarà successivamente disponibile anche per i ‘siti’ di informazione locale online.

Fondo Regionale Pluralismo e Innovazione

– “Proponiamo un contributo per radio e tv locali – dice Stefano Bolognini – che rientra nell’ambito del ‘Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione’. Con questi 500.000 euro Regione Lombardia riconosce anche il grande impegno delle emittenti radio-televisive locali nell’informare in maniera puntuale e capillare i cittadini durante il periodo pandemico”.

Valorizzare funzione sociale e servizio insostituibile

-“Questa importante azione di sostegno alle televisioni e alle radio è stata fortemente voluta dal Consiglio regionale per valorizzare ulteriormente la funzione sociale e l’insostituibile servizio che l’informazione locale compie, ogni giorno, nei confronti delle rispettive comunità” aggiunge il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi.

Quattro tipologie di emittenti

– I fondi disponibili verranno ripartiti tra quattro tipologie di emittenti: televisive commerciali, televisive comunitarie; radiofoniche commerciali e radiofoniche comunitarie.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata, a partire dalle ore 10 del 27 aprile, sulla piattaforma ‘Bandi Online’ (www.bandi.regione.lombardia.it).

Le emittenti interessate potranno trovare, dalla prossima settimana e al medesimo indirizzo, tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando e inoltrare la domanda di contributo.