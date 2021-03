MOSAICO

UNA VITA PIENA

IL SECONDO SINGOLO DELLA BAND E’ UNA CELEBRAZIONE ALLA VITA

“Una Vita Piena” è il secondo singolo dei Mosaico.

Nel brano si celebra la vita a 360 gradi che va vissuta al limite, senza rimpianti e al massimo delle proprie possibilità, perché non ce ne sono altre.

Un forte grido da parte dei 4 giovanissimi ragazzi che credono ardentemente nella musica come motore vitale e nel vivere la vita in tutte le sue sfaccettature.

Questa canzone cerca di dare voce a chi non vuole smettere di sognare, da piccolo come da grande, perché chiunque dovrebbe sentirsi libero di volere una Vita Piena.

I Mosaico sono una giovane band italiana composta da Simone (voce), Alfredo (chitarra), Alex (basso), Matteo (batteria), tutti tra i 21 e 22 anni.

Nata a inizio 2019 in provincia di Parma, la band si esibisce live in numerose serate tra Parma, Piacenza e Reggio, per poi pubblicare il primo singolo “Tieniti la notte” nel gennaio 2020 e “Una Vita Piena” nel febbraio 2021, entrambi prodotti da Valerio Carboni, Davide Corradi e masterizzati da Marco D’Agostino (96khz).

Pop, Rock e Funk sono gli ingredienti principali del gruppo, il cui obiettivo è quello di mettere insieme i pezzi che ognuno porta con sé, per dare vita a un mosaico di emozioni.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=BtNzrSyDwWM&ab_channel=MosaicoOfficial

Spotify: http://spoti.fi/3qZ2DDs

YouTube: https://bit.ly/2ZQYIwu

iTunes: http://apple.co/3kqa0Bu

Deezer: http://bit.ly/2NzmQS8

Amazon: https://amzn.to/3aUwYxj

https://www.facebook.com/mosaicoofficial

https://www.instagram.com/mosaico__official/

