Luigi De Crescenzo: “Juoc e Mare”

Da oggi, giovedì 11 marzo, è disponibile in digitale “JUOC E MARE” (https://luigidecrescenzo.lnk.to/Juocemare), il nuovo brano del cantautore napoletano LUIGI DE CRESCENZO.

Composto dallo stesso artista, “JUOC E MARE” è un brano scritto interamente in napoletano che esorta a non sopprimere la propria voce interiore per paura dei giudizi altrui, ma a dare libera espressione ai propri pensieri e alle proprie sensazioni, senza sprofondare nel mare di schemi e pregiudizi imposti dalla società.

«Il mare è un luogo fisico e mentale – dichiara Luigi De Crescenzo – A volte ci conforta e altre, invece, ci travolge attraverso una corrente improvvisa che agisce secondo un gioco imprevedibile, esattamente come la vita».