Linecheck 2021 vedrà un’esperienza amplificata online e offline, offrendo così un’accessibilità nuova. La piattaforma digitale inaugurata nel 2020 sarà parte integrativa con quello che sarà come di consueto il quartier fisico del Festival, BASE Milano: polo culturale in cui si innescano riflessioni sulla musica nell’ambito delle imprese culturali e creative e si sperimentano nuove forme di innovazione sociale. Qui si radunano ormai da cinque anni centinaia di professionisti del settore musicale, di provenienza nazionale e internazionale.

Linecheck è prodotto da Music Innovation Hub, la prima Impresa Sociale nel settore musicale e la prima Impresa sociale SpA in assoluto in Italia e l’edizione 2021 è garantita dalla stabilizzazione di importanti rapporti istituzionali e di rete soprattutto con l’ecosistema europeo ed internazionale.

Tra i principali partner infatti ritroviamo JUMP – European Music Market Accelerator, il progetto sostenuto dall’Unione Europea attraverso il programma Creative Europe per la valorizzazione delle nuove idee di impresa nel settore musicale che si concluderà quest’anno proprio a Linecheck, le reti ETEP – European Talent Exchange Program e INES – Innovation Network Of European Showcases ed il progetto trasversale creativeSHIFT che mira a far dialogare il comparto musicale con gli altri principali settori delle industrie creative e culturali. Infine, Linecheck è parte della rete globale Keychange, un movimento che si pone come obiettivo la ricostruzione totale dell’industria musicale in termini di parità di genere, il più ampio programma al mondo sulla gender equality, a cui la music conference aderisce fino al 2022.

UPDATES

Puntando al festival vero e proprio di novembre, Linecheck ha appena inaugurato il ciclo dei Linecheck Updates, appuntamenti di aggiornamento del settore musicale dal carattere concreto e pragmatico. Dopo un primo incontro su opportunità, bandi, finanziamenti e programmi, proseguiranno irregolari appuntamenti su quello che sarà il tema del momento, tra cui la rivoluzione di metadati e NFTs, le novità marketing della musica italiana, notizie dall’Estero e certamente la situazione di riapertura degli spazi fisici.