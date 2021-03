“Letture e note al Museo” da giovedì 1 aprile su Radio MCA

“Letture e note al museo”

La quinta edizione da giovedì 1 aprile alle ore 19 in onda su Radio MCA

La rassegna realizzata dal Museo Teatrale alla Scala di Milano curata da Armando Torno, debutta giovedì 1 aprile alle ore 19, con il primo appuntamento dedicato a La Passione secondo Matteo di Bach, corredata da un’intervista a Mons. Gianantonio Borgonovo.

Storia

Dall’introduzione nel 2016 ha raccolto oltre 1.000 presenze, sarà composta da otto appuntamenti che a causa dell’emergenza sanitaria non si terranno dal vivo ma verranno trasmessi in esclusiva su Radio MCA, la web radio dell’Associazione Musica con le Ali.

Realtà di Patronage Artistico che ha all’attivo una proficua collaborazione con il Museo Teatrale alla Scala. Dopo la puntata inaugurale, gli appuntamenti saranno trasmessi – sempre alle ore 19 – nelle seguenti date: giovedì 15 aprile (Lettere della famiglia Mozart, vol.II.

Le date

I viaggi in Italia, intervista a Patrizia Rebulla); giovedì 29 aprile (Mettere in scena Wagner, intervista a Marco Targa e Marco Brighenti);

giovedì 13 maggio (Le nozze di Figaro, intervista a Lidia Bramani); giovedì 27 maggio (La Quinta sinfonia di Beethoven, intervista a Benedetta Saglietti);

giovedì 10 giugno (Carlos Kleiber. Vita e lettere, intervento a cura di Armando Torno); giovedì 24 giugno (Ludwig van Beethoven.

Una nuova interpretazione della vita e delle opere, intervista ad Alessandro Zignani); giovedì 8 luglio, Memorie della vita di Giovanni Bastiano Bach scritte da lui medesimo, intervista a Sergio Vartolo).

Le puntate saranno seguite da una replica la domenica successiva di ciascuna messa in onda, alle ore 11, e saranno inoltre rese disponibili tramite podcast sul sito di Radio MCA

SITO RADIO MCA www.radiomca.it

Sito del Museo Teatrale alla Scala https://www.museoscala.org/museohome/biblioteca-parlante/

La lettura dei testi sarà accompagnata dall’ascolto di brani musicali.

Sarà introdotta da un’intervista a Donatella Brunazzi, Direttore del Museo Teatrale alla Scala, e ad Armando Torno, curatore dell’iniziativa, che andrà in onda su Radio MCA martedì 30 marzo alle ore 19 nella rubrica “L’Ospite Speciale” condotta da Nicola Cattò.

Radio MCA

dichiara Carlo Hruby, Presidente dell’Associazione Musica con le Ali – rappresenta uno strumento pensato come parte integrante del progetto di Patronage Artistico di Musica con le Ali, sempre disponibile per promuovere i migliori giovani musicisti, avvicinare le giovani generazioni alla musica classica e dar voce a tutte le realtà culturali di prestigio che operano nel nostro Paese e che oggi sono bloccate nelle loro attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Siamo davvero onorati di ospitare su Radio MCA una rassegna così importante come “Letture e note al Museo”, proseguendo con questa iniziativa la sinergia che ci lega al Museo Teatrale alla Scala.

Desidero ringraziare il Direttore Donatella Brunazzi per aver collaborato a questa straordinaria messa in onda, che regalerà agli ascoltatori di Milano, dell’Italia e del mondo momenti di grande interesse e spessore culturale dedicati alla grande musica classica e ai suoi protagonisti”.

Dichiarazioni

“Giunge alla sua quinta edizione – commenta il Direttore del Museo Donatella Brunazzi – con la soddisfazione di essere diventato un punto di riferimento importante nel campo dell’editoria musicale.

Un settore che non cessa di dimostrare la sua vitalità, in particolare in una città come Milano in cui ha una storia prestigiosa, e produrre cultura. Le presentazioni curate da Armando Torno hanno formato un pubblico di appassionati che, ospitato negli anni scorsi nella ala dell’esedra, da quest’anno può ascoltare le voci di autori e curatori su Radio MCA e sui podcast nel nostro sito.

E’ quindi un passo ulteriore nella collaborazione con Carlo Hruby e l’Associazione Musica con le ali, che desidero ringraziare”.

Radio MCA

E’ disponibile tramite app gratuita per iOS e Android e tramite player e podcast sul sito www.radiomca.it. Yamaha Music Europe è partner ufficiale di Radio MCA.

Per maggiori informazioni: info@musicaconleali.it; tel. 02.38036605