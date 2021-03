Dal 1 aprile chiuderà la biglietteria ferroviaria di Trenord

A partire dal nuovo mese sarà possibile acquistare i biglietti delle linee ferroviarie di Trenord in stazione presso l’emettitrice automatica installata nell’atrio.

Acquisto al bar della stazione

Oppure al Bar “Al Binario”, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 5.30 alle ore 21 e la domenica dalle ore 5 alle ore 12.30, così come comunicato al Comune direttamente da Trenord.

Acquisto in tabaccheria

Chi viaggia da Novate Milanese potrà inoltre acquistare biglietti e abbonamenti presso un ulteriore punto vendita autorizzato in città – la Tabaccheria Ghirello in via Matteotti 1/C, attiva dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 20.

Acquisto on line

L’altra alternativa è l’acquisto on line sul sito Trenord.it o sull’App Trenord che come spiega Trenord in un “con l’emergenza Covid-19 hanno registrato una crescita dell’utilizzo”.

Sempre Trenord spiega che Novate Milanese è compresa nel Sistema Tariffario

Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM); per questo, i titoli di viaggio da e per la stazione sono inoltre acquistabili presso tutti i rivenditori delle aziende di trasporto dell’intero bacino.

Trenord dal 1° aprile sospenderà le attività la biglietteria presente in stazione, ad oggi in funzione solo da lunedì a venerdì dalle ore 6 alle ore 12.55.

Commenta Trenord

“I canali di vendita che resteranno attivi saranno adeguati per soddisfare la domanda rilevata a Novate Milanese: nel 2019, prima del calo registrato con l’emergenza Covid-19, in un giorno feriale erano più di 3400 i passeggeri che prendevano il treno nella stazione; solo il 5% acquistava i propri titoli di viaggio presso la biglietteria.

Trenord ha inoltre dato disponibilità a collaborare con il Comune di Novate e con Ferrovienord, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per attivare in stazione servizi complementari alla mobilità e non, che soddisfino eventuali bisogni del territorio”.

