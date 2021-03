Adriano Community Center, aperta call for partners Milano

CALL “FUTURE DAYS”

Dal 23 marzo al 30 aprile 2021 è aperta la Call “Future Days” per partecipare attivamente all’Adriano Community Center di Milano

ADRIANO COMMUNITY CENTER – CALL FOR PARTNER

“Cura come Cultura. Cultura come Cura” il tema da interpretare in maniera innovativa

E’ aperta la Call per diventare partner nella gestione degli spazi aperti alle comunità dell’Adriano Community Center (ACC).

Adriano Community Center è un modello di integrazione innovativo tra uno spazio dedicato a residenza sanitaria assistenziale (RSA) e un luogo aperto di cultura, socialità, nell’ambito del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo.

Da realizzarsi all’interno degli spazi dell’ACC gratuitamente messi a disposizione, le proposte progettuali dovranno interpretare in modo innovativo il tema “Cura come Cultura. Cultura come Cura”.

Con questa Call si intende dar vita al primo nucleo di visioni, idee, progetti, che possano riempire di significato gli spazi dell’Adriano Community Center e al modo di viverli, lungo un processo per tappe condiviso con le comunità e le reti locali.

IL TEMA DELLA CALL

“Cura come Cultura. Cultura come Cura” è il tema che le proposte sono chiamate a interpretare. I progetti presentati dovranno dunque rispondere ad almeno una di queste tre sfide.

1. Formazione. Teen, Learning, Edutainment, Neet

Come contrastare attivamente la povertà educativa, il digital divide, il fenomeno dei NEET, a partire dai giovanissimi del quartiere Adriano? Come realizzare una didattica innovativa, inclusiva e coinvolgente con uno sguardo al futuro?

2. Welfare culturale, ricerca, nuovi format, nuovi pubblici

Come offrire nuove soluzioni di incontro tra produzione e ricerca artistica e culturale, coinvolgendo nuovi pubblici normalmente esclusi dalla fruizione culturale? Come includere anche i pubblici della RSA – personale interno e professionisti esterni, ospiti e loro familiari/caregiver, volontari?

3. Cibo per accogliere, per nutrire le relazioni, per allargare i pubblici

Come coprogettare un format innovativo di ristorazione, che sia luogo di incontro e di ristoro per le famiglie e gli adolescenti del quartiere e per i pubblici della RSA? Come renderlo punto di attrazione anche per le aree cittadine limitrofe in un’ottica metropolitana?

GLI ENTI PROMOTIRI DEL PROGETTO

La Call for Partner “Future Days” per l’Adriano Community Center è promossa da Proges con il sostegno ideativo e gestionale di Shifton, nell’ambito di Lacittàintorno, il programma di Fondazione Cariplo che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare “nuove geografie” cittadine.

Per maggiori informazioni

la città intorno

proges

shifton

LA CALL – PER PARTECIPARE

È possibile partecipare compilando il form online attivo dal 23 Marzo sul sito www.adrianocommunitydays.it, in cui andranno specificate la sfida o le sfide di interesse e l’idea progettuale proposta. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo ciao@adrianocommunitydays.it

