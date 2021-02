Tormento, “Io sono 2Pac”

TORMENTO

Ancora nuova musica dal catalogo dell’artista: questa settimana in

digitale gli storici joint album con Esa e Lefty e il singolo

Io sono 2Pac

Proseguono le pubblicazioni che ricostruiscono la lunga carriera di Tormento: è il turno di

Siamesi Brothers (2008), No Escape (2012) e del singolo Io sono 2Pac (2013) per la prima

volta in digitale

Tormento e Esa

“Ci troviamo spesso ad un bivio: l’ansia e la depressione da un lato, il coraggio e la determinazione

dall’altro. Io scelgo la strada di Pac.”

Tormento

Il mese di febbraio vede ancora Tormento protagonista di nuove pubblicazioni in digitale dal suo storico

catalogo, frutto di un’attenta ricerca indietro nel tempo che ripercorre i passi fondamentali della sua carriera.

Dopo il doppio album Il mio diario e la trilogia firmata con l’alias Yoshi (compreso il progetto inedito IXC – The

Lost Album), da questa settimana sono disponibili in digitale i joint album che hanno indubbiamente segnato

dei passaggi importanti nella discografia dell’artista, vedendolo al fianco del fratello di sangue Esa in Siamesi

Brothers (2008) e di Lefty nell’album No Escape (2012).

È inoltre da oggi per la prima volta sulle piattaforme digitali anche il singolo Io sono 2Pac, pubblicato nel 2013,

book-trailer del volume Who Shot Ya? incentrato sulle vicende di Tupac e Notorious B.I.G. firmato da Andrea

Napoli e F.T. Sandman, fino ad oggi presente solo su YouTube con il videoclip ufficiale insieme a Mr. Aru e DJ

Sputo.

Come di consueto, Tormento, accompagnato dai contributi di Esa e Lefty, regala ai fan una personale

dichiarazione per celebrare queste importanti release. La strada è ormai spianata e il viaggio in attesa di

nuova musica prosegue con nuove tappe su cui soffermarsi, ancora una volta, in questo 2021.

