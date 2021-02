Rai Yoyo: Masha’s Nursery Rhymes

MASHA’S NURSERY RHYMES

UNA NUOVA SERIE PER IMPARARE L’INGLESE CON MASHA

DA SABATO 27 FEBBRAIO SU RAI YOYO

Un nuovo appuntamento per apprendere la lingua inglese arriva su Rai Yoyo. Da sabato 27 febbraio, tutti i giorni, alle 10.20, sul canale 43 e su RaiPlay, andrà in onda “Masha’s Nursery Rhymes”, un nuovo spin-off della serie “Masha e Orso”.

In questa nuova serie Masha accompagnerà i più piccoli nell’apprendimento della lingua inglese con le canzoncine più note della tradizione anglosassone, presentate con il consueto dinamismo: da “Five little monkeys jumping on the bed” a “Row, row, row your boat”, “The wheels on the bus”, “Hickory Dickory Dock”, “Teddy Bear, Teddy Bear, turn around”, “If you are happy and you know it”, “Rainbow song”, “Color song” fino alla utilissima “ABC”.

E quando anche per la piccola instancabile Masha arriva il momento di prepararsi a un sonno sereno, niente di meglio che canticchiare con lei la celebre “Twinkle, twinkle little star” ed entrare così nel quieto mondo dei sogni.