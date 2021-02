Pallavolo Coppa Cev

COPPA CEV 2020-2021 Fase a gironi – quarto round (2-3-4 febbraio)

Su SKY SPORT ARENA, SKY SPORT UNO e in streaming su NOW TV le partite delle italiane impegnate a Schwerin (Scandicci e Busto Arsizio per il Gruppo A), e a Police (Novara per il Gruppo E)

Milano, 1° febbraio 2021. Domani torna su Sky la Coppa Cev di volley femminile, il trofeo europeo più importante e prestigioso a livello di club.

Nella bolla di Schwerin, in Germania, si giocano le partite di ritorno del quarto round del Gruppo A della fase a gironi della Champions League, che vede in campo anche due formazioni italiane, Savino Del Bene Scandicci e Unet e-work Busto Arsizio.

In Polonia, più precisamente nella bolla di Police, sono in programma, invece, le gare del Gruppo E, del quale fa parte anche l’italiana Igor Gorgonzola Novara.

8 in tutto gli Incontri da seguire, in onda tra domani, martedì 2, e giovedì 4 febbraio su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV.

La classifica del Gruppo A vede al comando Scandicci con 8 punti, seguita dalle tedesche dello Schwerin con 6, da Busto Arsizio con 3 e dalle polacche del Rzeszow con 1.

Nel Gruppo E, Novara in testa a quota 8, seguita dalle polacche del Police con 7 punti, dalle russe del Kazan con 3 e dalle ceche dell’Olomouc, ancora ferme a quota zero.

Passano ai quarti di finale la prima di ogni girone e le tre migliori seconde classificate.

___________________________________________________________________________________________

Di seguito la programmazione su Sky e in streaming su NOW TV

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE – FASE A GIRONI

quarto Round – girone di ritorno

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO

ore 17 – Gruppo A

Savino Del Bene Scandicci-Unet e-work Busto Arsizio Sky Sport Uno diretta

(telecronaca Fabrizio Monari; commento Consuelo Mangifesta)

ore 17.30 – Gruppo E

Igor Gorgonzola Novara-Dinamo AK Bars Kazan Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Roberto Prini)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO

ore 17 – Gruppo A

Unet e-work Busto Arsizio-Developres SkyRes Rzeszow Sky Sport Uno diretta

(telecronaca Fabrizio Monari; commento Consuelo Mangifesta)

ore 17.30 – Gruppo E

VK UP Olomouc-Igor Gorgonzola Novara Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Roberto Prini)

ore 20 – Gruppo A

SSC Palmberg Schwerin-Savino Del Bene Scandicci Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Michele Gallerani)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO

ore 17 – Gruppo A

Developres SkyRes Rzeszow-Savino Del Bene Scandicci Sky Sport Arena e Sky Sport uno diretta

(telecronaca Fabrizio Monari)

ore 20.30 – Gruppo E

Grupa Azoty Chemik Police-Igor Gorgonzola Novara Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Roberto Prini; commento Consuelo Mangifesta)

ore 22.30 – Gruppo A

Unet e-work Busto Arsizio-SSC Palmberg Schwerin Sky Sport Arena differita

(telecronaca Michele Gallerani)

(disponibili su Sky Go, anche in HD)