Monte, “Open World”

MONTE

Il 19 febbraio esce

Open World

IL NUOVO DISCO DEL CANTANTE E YOUTUBER ROMANO

Da venerdì 19 febbraio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Open World” (2MuchRecords/Believe), il nuovo disco del giovanissimo cantante e youtuber Alessandro Montesi alias Monte.

«Il disco è un concept album – commenta Monte – per capirlo è importante conoscere la definizione di Open-World: “Un videogioco in cui il giocatore può muoversi liberamente all’interno del mondo virtuale”. Proprio come un videogioco Open-World, l’artista viaggia nei brani per il suo universo virtuale spaziando tra i vari sotto generi della trap, come se ogni traccia faccia parte di un mondo completamente diverso da quello della traccia precedente o successiva. Open-World è quindi un invito da parte di Monte all’ascoltatore, ad uscire dalla propria zona di comfort per poter esplorare regioni della mente e del mondo esterno sconosciute, inesplorate e piene di sorprese. Lasciatevi andare e preparatevi ad un viaggio senza ritorno.»

Il disco è stato prodotto da Gianmarco Ciullo e Marco Calanca – in arte Insane e Becko – due artisti poliedrici che curano a 360 gradi le produzioni musicali, visual, grafiche di svariati artisti e musicisti. Negli ultimi tre anni hanno collaborato con molti artisti della scena italiana e internazionale, utilizzando le proprie doti di produzione musicale, scrittura autoriale, mixing, mastering e unendo la propria visione a quella degli artisti.

Il pack dell’album e il booklet abbinato sono un vero e proprio diario di viaggio nell’Open World: aprendo le ante si entra in un mondo inesplorato, in cui l’estetica futuristica cyberpunk incontra il vintage digitale della ascii art e delle consolle retro per trasportare l’ascoltatore e accompagnarlo durante l’ascolto.

OPERAZIONE ELITE

Acquistando l’album si trova all’interno una card con un codice QR tramite il quale è possibile accedere ad un club esclusivo dove ci saranno contenuti extra che l’artista ha creato esclusivamente per i suoi fan.

Vista l’impossibilità di fare eventi e di potersi incontrare dal vivo, l’artista ha deciso di aprire questo club esclusivo per tutti quelli che lo hanno sempre supportato e che vogliono sentirsi più vicini a lui. “Sentivo che mancava qualcosa nel nostro rapporto, vista anche la situazione di emergenza attuale, ecco perché ho provato a creare un modo che ci permettesse di conoscerci e sentirci il meno distante possibile!”

Attraverso il codice QR quindi l’acquirente potrà connettersi a questo contenitore su Only fans e avrà la possibilità di accedere gratuitamente per tre mesi dall’acquisto del disco gratuitamente a contenuti esclusivi e di partecipare a delle attività:

Partecipazione ad un video dell’Artista una volta al mese

Sconti sul Merch

Contenuti esclusivi ogni settimana

Live ogni mese con membri dell’elide

Accesso agli amici stretto di IG

Accesso a Telegram esclusivo

Per avere istruzioni sull’attività accedere a: ALEMONTESI.COM

