Le FUJIFILM X-T scendono in campo con promozioni da goal.

Dall’1 febbraio al 31 marzo 2021, FUJIFILM premia l’acquisto di X-T4, X-T3 e X-T30 con sconti immediati, grazie alla promozione Instant Rebate

Dal primo febbraio è ancor più vantaggioso avvalersi della qualità fotografica e video della Serie X-T, che ha saputo farsi apprezzare per semplicità di utilizzo, grandi prestazioni, innovazione tecnologica e design accurato.

Sino al 31 marzo 2021, si potrà, infatti, ottenere uno sconto immediato, da 100 a 300 euro iva inclusa, a seconda del prodotto scelto, sull’acquisto delle mirrorless X-T4, X-T3 e X-T30.

Per X-T4 Silver/Black lo sconto sarà riservato acquistando contestualmente e in un’unica transazione la fotocamera (versione Body o in kit con XF18-55mm o kit con XF16-80mm) in abbinata con XF23mmF1.4 R, o XF8-16mmF2.8 R LM WR, o XF16-55mmF2.8 R LM WR oppure con XF50-140mmF2. 8 R LM OIS WR. Per ogni “super kit scelto”, si potrà beneficiare di un differente risparmio, ossia:

€200 i.i. per X-T4 (body o kit) con XF23mmF1.4 R

€300 i.i. per X-T4 (body o kit) con XF8-16mmF2.8 R LM WR

€300 i.i. per X-T4 (body o kit) con XF16-55mmF2.8 R LM WR

€300 i.i. per X-T4 (body o kit) con XF50-140mmF2. 8 R LM OIS WR

Per l’acquisto di X-T3 Silver/Black (versione Body o in kit con XF18-55mm o kit con XF16-80mm) lo sconto immediato in cassa è di €200 iva inclusa.

Per X-T30 Silver/Black/Antracite (versione Body o in kit con XF18-55mm o kit con XC15-45mm) lo sconto riservato all’acquisto è di €100 iva inclusa.

La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A. Prodotti di seconda mano, o ricondizionati, sono esclusi da questa promozione. La transazione può avvenire in un negozio sia fisico sia on line, ma solo presso un Rivenditore Autorizzato.

FUJIFILM si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificare i termini e le condizioni o i prodotti in questione senza incorrere in alcuna responsabilità.

I dettagli sulla promozione e la lista dei rivenditori autorizzati sono consultabili a questo link: