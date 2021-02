Fujifilm: tre business domain

FUJIFILM ITALIA

Tre business domain sotto un’unica regia

Novità importante in FUJIFILM Italia, che ha deciso di riunire tre business domain, Photo Imaging, Electronic Imaging e Optical Devices, sotto un’unica direzione, dando vita alla nuova Imaging Solution Business Division.

Dal 5 febbraio scorso, la direzione delle tre divisioni fotografiche di FUJIFILM Italia è stata affidata a Guglielmo Allogisi, già EI & OD General Manager.

Guglielmo Allogisi acquisisce sotto di sé la struttura commerciale e marketing della divisione Photo Imaging, oltre a mantenere sotto la sua responsabilità quelle di Electronic Imaging e di Optical Devices.

Ad Allogisi si chiede di dare vita a una sinergia tra le tre Divisioni per un business a tutto tondo in cui la valenza di un’offerta altamente qualificata sarà ampiamente comunicata sotto l’effige del brand Fujifilm.

“È una decisione strategica intrapresa per rafforzare ulteriormente il rapporto con i nostri clienti e allo stesso tempo ottimizzare e creare nuove opportunità di business” dichiara Yoshiki Kimura, Presidente FUJIFILM Italia “e che riteniamo contribuisca con forza alla realizzazione della nostra corporate mission, ovvero migliorare la vita degli individui anche tramite l’esperienza fotografica. La fotografia è cultura, condivisione, passione, è una memoria sempre accesa e viva.”

FUJIFILM Italia si presenta così al mercato Imaging in maniera “compatta”, rispondendo alle esigenze dei clienti con un team in grado di creare valore per tutti i prodotti e le soluzioni delle tre divisioni.

In concreto, le azioni commerciali, di marketing e di comunicazione delle tre divisioni saranno interconnesse per accrescere la conoscenza nei diversi ambiti in cui l’azienda stessa opera, che vede impegno tecnologico e continua ricerca in ambito Imaging.

Guglielmo Allogisi, in FUJIFILM Italia dall’agosto 2003, ha contribuito notevolmente all’espansione del mercato delle fotocamere digitali compatte, successivamente ha gestito con successo il cambiamento di business con l’introduzione della Serie X prima, del Large Format poi, sia per il canale consumer sia per il canale professionale. Dal 2019, prendendo in carico la direzione commerciale e la direzione marketing degli obiettivi cinema, binocoli, videoproiettori e prodotti per la videosorveglianza, ne ha potenziato in Italia l’attività contribuendo a rendere Fujifilm un PLAYER influente nel mercato dei dispositivi ottici anche nel panorama italiano.