Flutua, “Penso e Ripenso”

Dal 5 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica “PENSO E RIPENSO” (I Cuochi Music Company), brano estratto dall’ultimo album dei FLUTUA dal titolo “VOTA AMORE”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Pensare eccessivamente a volte fa più male che bene: questo il messaggio trasmesso da “PENSO E RIPENSO”, brano in cui i FLUTUA pongono l’accento sull’importanza di mettere un freno al rimuginio ossessivo che spesso non ci permette di godere a pieno dei momenti di felicità. La canzone è caratterizzata da sonorità e ritmiche pop; vi è un synth ossessivo che percorre in loop tutta la canzone, rendendola molto serrata e veloce.

Spiegano i Flutua a proposito del brano: «Abbiamo scelto “Penso e Ripenso” come singolo perché ci si immedesima facilmente nell’argomento di cui parla ed è molto orecchiabile, inoltre è una delle preferite nei live. Ci aspettiamo tanti ascolti».

Ascolta "Penso e Ripenso" su Spotify

