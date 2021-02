CLAUDIA SACCO

EMMA

E’ IL PRIMO SINGOLO DELLA GIOVANISSIMA INTERPRETE CON SORRY MOM! / BE NEXT MUSIC

E’ uscito il 19 Febbraio “Emma”, primo singolo di Claudia Sacco con Sorry Mom! / Be NEXT Music.

“Emma” è una canzone ispirata ad una storia vera, a una ragazza che non ha avuto la fortuna di avere una famiglia alle spalle, degli amici vicini: la sua vita è sempre stata una lotta e tutti i risultati che ha raggiunto se li è guadagnati da sola, arrancando.

Una vicenda di violenza domestica, di allontanamento dai genitori, ritrovandosi a soli 12 anni senza niente e nessuno su cui contare.

Pensando a lei sono nate la musica e il testo di questa canzone, che è dedicata a Emma, ma anche a tutte quelle persone che ogni giorno, per un motivo o per un altro, lottano per vivere ed essere felici.

Nonostante la storia raccontata sia triste, la canzone ed il video trasmettono speranza, mostrando come alla fine Emma ce l’abbia fatta.

“Emma” è quindi un messaggio di speranza per tutti coloro che si trovano in difficoltà e che lottano per essere felici.

“Se questo mondo non ti piace, Tu cercalo in un sogno”

Claudia Sacco è una giovanissima cantante di Cecina.

Debutta nel febbraio 2020 con il primo singolo “Piume Di Cobalto”, seguito da “Tra il Silenzio e il Rumore”, “Buona Fortuna Italia”, “Timeless Journey”, “Rosa Senza Spine” e “Vorrei Essere la Neve”.

Il 29 giugno esce singolo “Tre Giri Intorno Al Sole”.

Dal 1 agosto 2020 ha firmato un contratto con Sorry Mom – Be NEXT music.

In tutte le canzoni Claudia compone la musica e canta, mentre la sorella Giulia scrive i testi. Il talento di Giulia nell’immedesimarsi nelle situazioni e nel trovare le parole giuste per raccontare argomenti anche forti e toccanti, trova nelle composizioni musicali di Claudia e nella sua voce la perfetta sintonia per arrivare dritto al cuore.

