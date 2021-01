Sky Sport – Pallamano

PALLAMANO:

“EHF EURO 2022 QUALIFIERS”

Doppio appuntamento su Sky con gli Azzurri

impegnati nelle qualificazioni agli Europei maschili del 2022

Dal Pala Santa Filomena di Chieti:

ITALIA-LETTONIA

ore 20.30, diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV

Domenica 10 gennaio, da Valmiera:

LETTONIA-ITALIA

ore 14.10, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV

Doppio appuntamento con la pallamano maschile per seguire l’Italia impegnata in due gare valide per la fase due delle qualificazioni agli EHF Euro 2022, la manifestazione continentale per nazioni organizzata dalla European Handball Federation (EHF), la cui fase finale si terrà tra metà e fine gennaio del prossimo anno in Ungheria e Slovacchia.

Dopo il debutto azzurro nel Gruppo 6 dello scorso novembre contro la Norvegia vice campione del mondo, vittoria degli scandinavi 39 a 24, gli uomini del Direttore Tecnico Riccardo Trillini sono pronti ora per la doppia sfida alla Lettonia, da seguire live su Sky.

Il primo dei due match si terrà domani al Pala Santa Filomena di Chieti, con inizio alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV; secondo incontro domenica 10 gennaio, stavolta in Lettonia, più precisamente a Valmiera, con le due nazionali in campo alle ore 14.10, da seguire live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV.

Oltre a Italia e Lettonia, fanno parte del girone 6 anche Norvegia e Bielorussia e di questo gruppo al momento si è giocata solo la partita tra gli Azzurri e i norvegesi.

Passano alla fase finale dell’europeo le prime due classificate di ogni raggruppamento, ma anche le quattro migliori terze tra tutti gli otto gironi.

Dopo questi due incontri, la grande pallamano su Sky tornerà a metà gennaio con un altro atteso appuntamento, quello con i Mondiali maschili, in programma in Egitto, con 32 nazionali al via. Su Sky le migliori partite delle fasi a gironi, i quarti di finale, le semifinali e la finale del 31 gennaio.

