Shabel, nuovo singolo ” On My Way”

SHABEL

È ONLINE IL VIDEOCLIP UFFICIALE DI

“ON MY WAY”

IL SINGOLO D’ESORDIO DELLA CANTAUTRICE MILANESE

È online al seguente link https://youtu.be/BmMOVfLG9Pk il videoclip ufficiale di “ON MY WAY” (The Saifam Group), il singolo d’esordio della giovane cantautrice milanese SHABEL.

Girato da Federico Gariboldi e Stefano Poletti, il video racconta per immagini la trasformazione di una ragazza in una donna libera di diventare se stessa, lasciandosi alle spalle il passato e mettendosi in viaggio “sulla sua strada”.

«Riguardando questo video vedo esattamente quello che è il significato di “On My Way”, ovvero un cambiamento, un’evoluzione, ma soprattutto un nuovo inizio – afferma Chiara Gariboldi – La canzone parla di un viaggio interiore, perciò abbiamo scelto di girare il video in un ambiente chiuso, familiare, lasciando che fosse la mente a viaggiare fra lo spazio e il tempo, come fosse il sogno di una ragazza che prende vita tra le mura della sua cameretta. In questo sogno Shabel è libera dalle ombre del suo passato e di mostrare al mondo la sua anima artistica. Le persone ballano la sua canzone, lei è felice e si sente una persona nuova, finalmente “sulla sua strada”»

Prodotto da Gianni Bini, “ON MY WAY” è un brano potente, dal respiro internazionale, impreziosito dalla vocalità avvolgente e sensuale di SHABEL, che canta la propria voglia di rivincita con la risolutezza di chi ha imparato ad accettarsi e a prendere la propria strada senza guardarsi indietro.

Il brano è disponibile in digitale anche in una speciale versione remix prodotta da Paolo Sandrini (Gigi D’Agostino, Prezioso, Gabry Ponte, DJ Ross, Fargetta): https://smi.lnk.to/shabel .

«Inizio questo viaggio con la prima canzone in cui mi sono realmente sentita Shabel – afferma l’artista – Questo nome, a cui sono profondamente affezionata, ha le sue radici in una delle terre che amo di più, l’Africa, che all’età di 8 anni ho avuto la fortuna di visitare insieme alla mia famiglia. Secondo la cultura sciamanica ognuno di noi possiede un proprio animale guida: il mio è Shabel, che in lingua Swahili significa “tigre”»

www.instagram.com/chiara_gariboldi/ – www.facebook.com/shabel.music