Febo feat. Giorgio Pasotti “Fino in Fondo”

Da oggi è in radio e disponibile in digital download “Fino in Fondo” (ascolta qui), brano in featuring con Giorgio Pasotti, estratto dal nuovo album di Febo, “Sognonauta” (ascolta qui), uscito pochi giorni fa e che sta ricevendo ottimi riscontri da parte del pubblico.

“E’ una piccola canzone alla quale ho voluto regalare per un attimo il sogno di essere una star del cinema. Per realizzare questo “sogno”, sono stato aiutato dal mio amico Giorgio Pasotti. “Fino in fondo” è una canzone di speranza, che vuole esortare a reagire nei momenti di difficoltà, durante i quali gli affetti sono il più grande punto di forza e ripartenza”, racconta Febo

Febo è un cantautore, musicista e produttore contemporaneo, scoperto da Eros Ramazzotti grazie ai social. Con lui produce l’album ‘FEBO.” Il primo singolo estratto “Dov’è la terra promessa” entra da subito ai primi posti dell’Air play radiofonica e Febo inizia un’intensa attività live. Collabora con artisti importanti, dallo stesso Eros a Ermal Meta, Tommaso Zanello (Piotta) e Fabrizio Moro. È coautore del brano “Non mi avete fatto niente”, interpretato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo 2018 e classificatosi quinto all’Eurovision Song Contest. Esce il 20 novembre in duetto con Fabrizio Moro nel brano “L’illusione (sempre W L’amore)”.

