SBX WORLD CUP VALMALENCO FA DA APRIPISTA PER LA STAGIONE 2021 OSPITANDO DUE TAPPE DI COPPA DEL MONDO IN UN’UNICA LOCATION

I migliori riders mondiali il 23-24 gennaio 2021 sono pronti a sfidarsi con una novità assoluta: 2 giorni, 2 tappe di Coppa del Mondo, entrambe nella splendida cornice della Valmalenco.

Nonostante la stagione di Coppa del Mondo di Snowboard Cross non sia certamente iniziata nei migliori dei modi date le varie cancellazioni e posticipazioni, la gara in Valmalenco si presenta con una vera e propria novità. Nel primo weekend della stagione, infatti, si disputeranno non una ma ben due tappe di Coppa del Mondo di Snowboard Cross.

I migliori snowboarders a livello mondiale sia in campo maschile sia femminile, si sfideranno a tutta velocità lungo un tracciato di 700mt che presenta numerosi passaggi con gobbe e curve adrenaliniche, cercando in tutti i modi di ottenere il miglior risultato nel minor tempo possibile per potersi così aggiudicare la vittoria finale ed ottenere la tanto ambita medaglia d’oro.

Tutti i team di atleti sono pronti a combattere per mantenere le posizioni in classifica guadagnate lo scorso anno e a conquistare un posto sul podio: dalla squadra italiana con la presenza della campionessa olimpica Michela Moioli, a quella francese, austriaca, spagnola, ceca, statunitense fino a quella australiana.

Si inizia venerdì 22 gennaio con la giornata ufficiale di qualifiche. Ogni atleta dovrà dare il massimo in pista per ottenere un ottimo punteggio che sarà poi tenuto in considerazione per stilare la classifica di partenza delle finali dei due giorni seguenti: alle 10.15 è il turno delle atlete femminili, mentre alle 11 sarà il momento di scendere in pista per gli uomini.

Sabato 23 gennaio a partire dalle ore 13.30, si dà il via al primo giorno di competizione vera e propria con la 1° Tappa di Coppa del Mondo di SBX 2021: gli atleti si sfideranno nelle gare a livello individuale mostrando le loro migliori qualità in fatto di velocità, equilibrio e performance per ottenere la vittoria finale. Terminata la sfida, alle ore 14.50 seguirà la premiazione.

Domenica 24 gennaio, invece, alle 14.00 si chiude in bellezza il weekend più adrenalinico dell’anno con la 2° Tappa di Coppa del Mondo di SBX 2021, durante la quale gli atleti, per il secondo giorno consecutivo, gareggeranno a colpi di tavola lungo i 700mt del tracciato. Anche nella seconda giornata di gara alle ore 15.00 ci sarà la premiazione in cui il miglior atleta femminile e maschile si aggiudicherà il podio.

SBX World Cup Valmalenco si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta nazionale in onda TV sul canale RAI SPORT e su canali TV internazionali.

“Manca ormai sempre meno a SBX World Cup Valmalenco e siamo davvero contenti di come siamo riusciti a portare avanti il progetto anche se ci dispiace molto per le tappe che sono state cancellate” – commenta Francesca Vismara Pr & Marketing Director Valmalenco Bernina Ski Resort – “Ora come ora siamo concentrati sugli ultimi ma fondamentali dettagli della gara: dalla costruzione della pista all’organizzazione della rampa di partenza, per rendere tutto perfetto e pronto per gli atleti”.

Ai cancelletti di partenza sono pronti anche gli sponsor che sin dall’inizio hanno creduto nel progetto: dal title sponsor Grana Padano DOP, cibo d’elezione nell’alimentazione dello sportivo perché ha tanti buoni nutrienti altamente assimilabili dall’organismo che può essere assunto durante l’allenamento, il ritiro e anche 3-4 ore prima della gara, LISKI Sport Equipment brand leader nell’ambito delle competizioni sportive, gli sponsor tecnici Elleerre e Kässbohrer PistenBully e gli sponsor territoriali BIM, CREVAL e la Provincia di Sondrio.

Si ringrazia anche Regione Lombardia a conferma dell’importanza delle attività sportiva a livello sia comunale sia regionale. “Specialità olimpica di grande spettacolarità, lo Snowboard Cross animerà per tre giorni le nostre splendide montagne. Neve in abbondanza e un percorso di grande livello aspettano i big mondiali per il primo evento dell’anno” – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi e allo Sport – “Giocare in casa regalerà alle azzurre e agli azzurri forti stimoli. A causa dell’emergenza Covid-19, purtroppo, non potranno contare sul calore del pubblico delle grandi occasioni. Io, comunque, sarò a tifare a bordo pista e farò sentire alla nostra squadra il supporto di tutta la Lombardia, l’ho promesso a Michela Moioli. Anche per la Valmalenco quest’appuntamento riveste un’importanza rilevante. Due prove di Coppa con date così ravvicinate rappresentano, infatti, una bella sfida ma sono sicuro che gli organizzatori faranno, come già in passato, un lavoro impeccabile”.

Inoltre, un ruolo fondamentale a supporto dell’evento dato a Cancro Primo Aiuto Onlus da sempre attiva in ambito sportivo, FIS (Federazione Internazionale Sci) e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).