Leo Meconi, nuovo singolo “You Can Trust Me”

Il giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen

incontra il jazzista più famoso d’Italia…

LEO MECONI

per la prima volta insieme a PAOLO FRESU

NEL NUOVO SINGOLO

“you can trust me”

IN RADIO DAL 29 GENNAIO

Primo capitolo del progetto musicale

“Zero4Leo”

che ci accompagnerà durante tutto il 2021

Un incontro generazionale, il giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen, e il jazzista più famoso d’Italia… Da venerdì 29 gennaio sarà in rotazione radiofonica “YOU CAN TRUST ME”, il nuovo singolo del giovane LEO MECONI, insieme a PAOLO FRESU.

“Puoi fidarti di me” canta Leo in questa moderna ballad scritta ad agosto 2020, subito dopo l’esperienza di X Factor Italia 2020. “You Can Trust Me” è un brano autobiografico, è il grido struggente di un giovane ragazzo che sta crescendo e vuole essere ascoltato.

Questo nuovo singolo segna l’inizio di un nuovo bellissimo percorso musicale per l’artista ed è il primo capitolo di “Zero4Leo”, un progetto che si svilupperà durante tutto il 2021. “Zero4Leo” è l’alter ego a fumetti dell’artista che diventa il protagonista, musicale e grafico, delle storie che Leo Meconi ci presenterà ogni mese.

