Iniziativa “Ti leggo per r-esistere”

“Ti leggo per r-esistere” è un progett o che parla di resistenza

e di esistenza. Per vivere e sopravvivere abbiamo bisogno

di senti rci insieme, di raccontarci le nostre esperienze, di

rifl ett ere su di esse e anche di sorriderne, anche con parole

di altri, le parole di chi, meglio di tutti , conosce ed esplora

l’animo umano: gli scritt ori ed i poeti .

Con queste premesse, proponiamo lett ure in forma di brevi

racconti o di poesie, che possano arrivare a chi lo desideri,

nei momenti di pausa, dopo un turno stressante, o una brutt a

giornata, prima di dormire.

Senti rsi raccontare una storia, da una voce lì per me e che

sosti tuisce il rumore dei venti latori e le preoccupazioni della

giornata, ha, nel nostro pensiero, valore di cura.

