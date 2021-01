La programmazione della Serie A1 Femminile

su Rai Sport fino al 6 febbraio.

Tra martedì e mercoledì gare di recupero in A1 e A2: si inizia con Sigel-Green Warriors. Tutti i match in diretta e in esclusiva su LVF TV

E’ stata ufficializzata la programmazione su Rai Sport HD delle prossime partite della Regular Season del Campionato di Serie A1 Femminile. Sabato 16 gennaio Marco Fantasia e Giulia Pisani racconteranno il match tra Zanetti Bergamo e Bosca S.Bernardo Cuneo, sul canale 57 del digitale terrestre e 121 della piattaforma Tivùsat. Nei due successivi sabato sera saranno di scena le formidabili campionesse dell’Imoco Volley Conegliano, dapprima al Sanbàpolis di Trento contro la Delta Despar – in orario pomeridiano – quindi all’Arena di Monza contro la Saugella. Il primo appuntamento di febbraio, infine, vedrà sfidarsi Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri.

19^ GIORNATA

Sabato 16 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Zanetti Bergamo – Bosca S.Bernardo Cuneo

24^ GIORNATA

Sabato 23 gennaio, ore 15.00 (diretta Rai Sport HD)

Delta Despar Trentino – Imoco Volley Conegliano

20^ GIORNATA

Sabato 30 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Saugella Monza – Imoco Volley Conegliano

22^ GIORNATA

Sabato 6 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri

La settimana che conduce rispettivamente alla 19^ giornata di Serie A1 e alla 17^ giornata di Serie A2 sarà costellata di gare di recupero. La prima in ordine cronologico sarà quella tra Sigel Marsala e Green Warriors Sassuolo, valida per la 9^ giornata (ultima di andata) del Girone Ovest. Mercoledì da segnalare il big match tra Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano.

SERIE A1 FEMMINILE

I RECUPERI

10^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Bassan-Prati ADDETTO VIDEOCHECK: Bacchella

15^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Goitre-Simbari ADDETTO VIDEOCHECK: Salvemini

16^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Zavater-Brancati ADDETTO VIDEOCHECK: Panaiia

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 48 (16-0); Igor Gorgonzola Novara 43 (15-2); Saugella Monza 30 (11-3); Savino Del Bene Scandicci 27 (9-3); Reale Mutua Fenera Chieri 23 (7-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 19 (8-8); Delta Despar Trentino 18 (6-7); Il Bisonte Firenze 17 (6-10); Unet E-Work Busto Arsizio 16 (5-8); Vbc èpiù Casalmaggiore 14 (5-10); Zanetti Bergamo 11 (3-13); Banca Valsabbina Millenium Brescia 10 (1-15); Bartoccini Fortinfissi Perugia 9 (3-10).

* tra parentesi le partite vinte-perse

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 16 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 16 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Zanetti Bergamo – Bosca S:Bernardo Cuneo

Domenica 17 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – VBC èpiù Casalmaggiore

Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze

Imoco Volley Conegliano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Saugella Monza

SERIE A2 FEMMINILE

I RECUPERI

GIRONE EST

11^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 20.30 (diretta LVF TV)

CBF Balducci HR Macerata – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Turtù-Feriozzi

GIRONE OVEST

8^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Geovillage Hermaea Olbia – Acqua&Sapone Roma Volley Club ARBITRI: Proietti-D’Amico

9^ GIORNATA

Martedì 12 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Sigel Marsala – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Ciaccio-Pecoraro

12^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

LPM BAM Mondovì – Club Italia Crai ARBITRI: Santoro-Kronaj

LE CLASSIFICHE

GIRONE EST

Megabox Vallefoglia 32 (11-3); Cuore Di Mamma Cutrofiano 29 (10-4); Volley Soverato 24 (9-4); Omag S.Giov. In Marignano 21 (7-6); Olimpia Teodora Ravenna 21 (7-6); Itas Città Fiera Martignacco 18 (5-9); Cbf Balducci Hr Macerata 17 (6-5); Cda Talmassons 15 (4-10); Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3 (1-13).

* tra parentesi le partite vinte-perse

GIRONE OVEST

Acqua & Sapone Roma Volley Club 34 (11-3); Lpm Bam Mondovì 30 (10-3); Eurospin Ford Sara Pinerolo 27 (10-4); Green Warriors Sassuolo 24 (8-7); Sigel Marsala 22 (8-5); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 22 (7-8); Geovillage Hermaea Olbia 17 (5-8); Barricalla Cus Torino 15 (5-10); Club Italia Crai 10 (3-9); Exacer Montale 6 (2-12).

* tra parentesi le partite vinte-perse

IL PROSSIMO TURNO

GIRONE EST

Domenica 17 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

CDA Talmassons – Itas Città Fiera Martignacco

Olimpia Teodora Ravenna – Omag S.G. Marignano

CBF Balducci HR Macerata – Megabox Vallefoglia

Cuore di Mamma Cutrofiano – Volley Soverato

Riposa: Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

GIRONE OVEST

Sabato 16 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Barricalla Cus Torino – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 17 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – LPM BAM Mondovì

Sigel Marsala – Club Italia Crai

Exacer Montale – Green Warriors Sassuolo

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Geovillage Hermaea Olbia