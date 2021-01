In libreria “Zombicide Invader”

SERGIO BONELLI EDITORE E CMON

sono orgogliose di annunciare una grande collaborazione

ARRIVA IN LIBRERIA E FUMETTERIA

ZOMBICIDE INVADER

di LUCA ENOCH E STEFANO VIETTI

Dai creatori dell’universo di Dragonero e Senzanima

Dal 28 gennaio al via la prima collaborazione tra SBE e CMON – ovvero CoolMiniorNot – società leader nel settore dei giochi da tavolo

Arriva in libreria e in fumetteria ZOMBICIDE INVADER, il primo frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e la società CMON, leader nel settore dei giochi da tavolo. Dalla serie fantascientifica del boardgame di successo mondiale Zombicide Invader, questa graphic novel racconta il suo incredibile mondo e i suoi eroici protagonisti.

Quando il capitano Kane giunge sul piccolo pianeta minerario di PK- L7, si trova coinvolto in una battaglia tra i suoi abitanti e una misteriosa razza di esseri mutanti emersi dal sottosuolo. Kane è un combattente nato e, con la sua squadra, non si tirerà indietro, ma lo scontro si rivelerà un vero e proprio incubo. Il destino di PK-L7 non sarebbe del resto un loro problema, ma il capitano Kane, il sergente Yuko e il tenente Bogrov dovranno vendere cara la pelle accanto agli altri coloni per sopravvivere e cercare di nascondere la verità su se stessi, perché non sono esattamente chi dicono di essere…

Il soggetto di ZOMBICIDE INVADER è di Luca Enoch e Stefano Vietti, che firma anche la sceneggiatura. I disegni e la copertina sono di Giancarlo Olivares. Il volume è inoltre arricchito di uno speciale Sketch Book che presenta i diversi protagonisti.

Una speciale versione variant con cover dedicata realizzata da Adrian Smith sarà disponibile sullo shop online Bonelli e nelle librerie del circuito Manicomix.

“Tutti i giochi targati CMON raccontano storie emozionanti popolate da personaggi iconici con personalità uniche che emergono durante le sessioni di gioco”, commenta David Preti, Chief Operating Officer, CMON. “Ogni esperienza ludica racconta una storia e siamo estremamente orgogliosi e felici di avere un grande partner quale Sergio Bonelli Editore che ha immediatamente compreso il mondo e lo spirito di Zombicide Invader “.

Soggetto: Luca Enoch, Stefano Vietti

Sceneggiatura: Stefano Vietti

Disegni: Giancarlo Olivares

Copertina: Giancarlo Olivares

Colori: Paolo Francescutto

Formato: 17 x 26 cm, colore

Pagine: 144

Prezzo: 21 euro

