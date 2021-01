Il rapper milanese FRE, autore di “INFLUENCER” e “GOMORRISTA”, con oltre un milione di streams su Spotify, torna con un nuovo singolo “SOTT’ACQUA” (Pasta e Flow Entertainment\ Warner Music), disponibile in radio e in digitale a partire da venerdì 15 gennaio.

Inoltre, da oggi, lunedì 11 gennaio, il brano è disponibile in pre-save su Spotify al seguente link: https://fpt.fm/app/26942/wmi-presave-fre-sott-acqua

Scritto e prodotto da FRE presso il Wall of Sound Studio a Milano, “SOTT’ACQUA” è un brano che si rivolge a tutti coloro che si trovano ad affrontare delle difficoltà e che si sentono schiacciati da esse. Non bisogna mai darsi per vinti né gettare la spugna, soprattutto nei momenti difficili, quando non sembra esserci una via d’uscita.

In “SOTT’ACQUA”, FRE ribadisce l’importanza di non arrendersi mai, di lottare per ciò in cui si crede senza farsi influenzare da ciò che ci circonda. Il brano è anche un chiaro riferimento alla difficile situazione socio-economica che il nostro paese sta attraversando, con l’esortazione a non smettere mai di sognare.

‹‹Ho scritto questo brano in modo naturale, quasi di getto – racconta Fre – mentre osservavo, camminando, quanto le persone sembravano rinchiuse dentro un’ampolla di vetro, persi nei loro pensieri e nei loro problemi. Ho pensato che, probabilmente, una parte di queste persone vive costantemente come un pesce rosso “sott’acqua”, come se non avesse una via di uscita o non sapesse cosa fare per migliorare la propria situazione. Ho preso spunto dal difficile periodo che sta attraversando la società, non so… forse abbiamo smesso di sognare o di lottare per le cose che contano davvero››.