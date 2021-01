Bollate. Passi piccoli: tornano gli appuntamenti per le famiglie di Bollate

Riprendono anche nel 2021 gli appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi a Bollate in piena sicurezza, grazie al progetto Passi Piccoli promosso da Comuni Insieme, dal Comune di Bollate e supportato dall’impresa sociale Con i Bambini grazie al fondo di contrasto alla povertà educativa infantile.

Ecco gli appuntamenti di Bollate che si tengono allo spazio Giocotanto 7SU7 di via Galimberti 7. Ecco le date:

• A partire dal 23 gennaio torna lo SPAZIO PAPA’ del sabato, dalle 10.30 alle 12.00, con le educatrici di Consorzio Sir.

• Dal 22 gennaio, FAMIGLIE INSIEME ogni venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, con le educatrici di Consorzio Sir.

• Dal 26 gennaio riparte GIOCOGIOCHIAMO l’incontro di socializzazione del martedì dalle 16.00 alle 18.00, gestito dalle educatrici di Koinè cooperativa sociale.

Tutte le prenotazioni, telefonando al numero 331 6673644.

Ricordiamo che si tratta di appuntamenti gratuiti e ad iscrizione, svolti nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, in cui ogni coppia adulto-bambino parteciperà a un gruppo formato da un minimo di tre a un massimo di sei coppie; il gruppo rimarrà lo stesso per tutto il percorso, per poter garantire una maggior sicurezza. Gli adulti che accompagnano i bambini sono tenuti a indossare sempre la mascherina.

Ma con Passi Piccoli proseguono anche gli incontri online. È previsto per martedì 26 gennaio l’incontro con la psicologa Katia Lai del Consorzio SIR specializzata nella fascia 0-3 anni, che affronterà il tema: Per crescere ci vuole tempo, pensieri, paure e dubbi dei genitori. L’incontro si svolgerà via Skype. Per partecipare chiamare il numero 334 6053383.

Il progetto triennale “PASSI PICCOLI COMUNITA’ CHE CRESCE: pensieri e azioni per contrastare la povertà educativa” vuole creare occasioni, spazi e incontri capaci di promuovere la crescita, l’apprendimento e la socializzazione dei bambini 0/3 anni e dei loro genitori.

Tutti i servizi sono gratuiti e aperti a chi abita a Bollate, Baranzate, Cesate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Garbagnate Milanese, Solaro.