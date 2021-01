Aggiornamenti Milano-Serravalle

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verrà effettuata la seguente chiusura diurna:

– Dalle ore 06:00 alle ore 13:00 di Sabato 23 gennaio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52-S.P.35 (Km 12+940) in uscita per Milano-Bruzzano da carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per la successiva immissione sulla S.P.35 MI-Meda (ex S.S.35 dei Giovi) allo svincolo di Paderno Dugnano.

RACCORDO AUTOSTRADALE A52-S.P. 46

Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 06:00 alle ore 17:00 di Sabato 23 Gennaio 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione SP46/SP ex SS35 (km 6+850) e lo svincolo di Bollate/Novate Milanese in competenza ASPI. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Novate Milanese Centro (km 2+850) e Bollate (km 4+250) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento in viabilità locale e in direzione MI-Bruzzano in Autostrada A4.