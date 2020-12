ZANIOLO: REVOLUTION !

Niccolò Zaniolo, centravanti della Roma e della Nazionale, sta cambiando molti tasselli nella sua vita lontano dai campi. In primis come annunciato da noi di Giornalettismo, Zaniolo ha una nuova frequentazione. Lei è la bellissima modella Madalina Ghenea. Notizia ufficiale anche perché abbiamo visionato le foto tra i due che si baciano come innamorati pazzi. Lei con un vestito nero e décolleté in bella vista, lui maglia bianca e giacca nera con bottoni; mentre stringe la sua nuova fiamma al collo.

Questa notizia conferma le voci di rottura, definitiva, con la storica fidanzata Sarah. Notizia che non può essere smentita. Ma non è finita. Zaniolo, dopo la rottura con Sarah, ha cambiato casa; scegliendone una più grande con la sua famiglia.

Il weekend romano tra i due si è concluso con Madalina che è volata in Campania per un evento di lavoro, ma il cuore lo ha lasciato nella Capitale.

Le novità non sono finite qui.

La scorsa primavera Zaniolo aveva scelto di affidare la sua immagine alla società in cui collabora Fedez. Insomma si era fidato al cantante imprenditore per spingere la sua immagine. Ma Zaniolo ha confidato a fonti a noi vicine di essere completamente INSODDISFATTO di questa scelta e testualmente ha detto: “Lui non fa niente per me”. Questo è il preludio per i titoli di coda. Dopo Sarah, dopo la vecchia casa, il prossimo benservito sarà dato a Fedez?