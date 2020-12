TCBO: NATALE CON I BSMT SINGERS REUNION

Venerdì 25 dicembre alle 17.30 in streaming sul canale YouTube

Tornano al Teatro Comunale di Bologna i BSMT Singers, questa volta nella formazione ribattezzata BSMT Singers Reunion poiché riunisce sedici musicisti che si sono diplomati alla Bernstein School of Musical Theater diretta da Shawna Farrell. L’occasione che li vede nuovamente insieme è il Concerto di Natale, realizzato in collaborazione con BSMT Productions e registrato a porte chiuse nella Sala Bibiena, che sarà trasmesso gratuitamente in streaming venerdì 25 dicembre alle 17.30 sul canale YouTube del TCBO, dove resterà disponibile per 48 ore. Successivamente il concerto andrà in onda anche su uno dei canali digitali dell’Accademia di Musical bolognese.

Diretti da Roberto Tomassoli e accompagnati al pianoforte da Maria Galantino, i BSMT Singers Reunion propongono un repertorio che spazia dai più conosciuti brani della tradizione natalizia allo spiritual, al gospel e a pagine rappresentative del Natale nel mondo, come Joy to the world di Lowell Mason, Adeste Fidelis di John F. Wade, Jingle Bells di James Pierpont, Oh Happy Day di Edwin Hawkins, Silent Night di Franz Xaver Gruber, Hallelujah di Georg Friedrich Händel e molte altre.

Nel 2017 i BSMT Singers erano già stati protagonisti del Concerto di Natale al Comunale, dove erano tornati ad esibirsi anche nel 2018 e 2019 per la rassegna “Domenica al Comunale”.

Da oltre 20 anni la BSMT con il gruppo vocale dei “Singers”, formato da giovani talenti, offre a Bologna una serie di concerti di Natale, un appuntamento fisso per festeggiare insieme il periodo più luminoso dell’anno. Anche quest’anno gli allievi e i diplomati hanno voluto essere in qualche modo presenti per onorare quella tradizione concertistica che lega la BSMT alla città.