Sgrò, “Le Piante”

SGRÒ

È DISPONIBILE IN RADIO E IN DIGITALE

“LE PIANTE”

IL NUOVO BRANO DEL “CANTAUTORE DOMESTICO”

È disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “LE PIANTE”, il nuovo brano del cantautore SGRÒ (https://Sgro.lnk.to/LEPIANTE).

Con il singolo “LE PIANTE”, distribuito da Artist First, SGRÒ presenta un nuovo lato di sé e della sua sensibilità artistica parlando di quanto sia difficile uscire da una postura di chiusura emotiva e aprirsi a qualcosa di nuovo e inaspettato.

Il “mood” della canzone, tra svogliatezza e divertimento, ritorna anche nel video diretto da Pietro Borzì e visibile al seguente link https://youtu.be/oqYSIftwyUA, in cui un rider, durante una consegna, si trova in una situazione del tutto inaspettata.

Inoltre sul sito ufficiale dell’artista, “LE PIANTE” si trasforma anche in un’immaginaria rivista botanica, visibile al seguente link: https://sgrodesktop.cargo.site/le-piante. Con un’estetica che ricorda i siti anni 90’, la rivista contiene foto inedite dell’artista, il video della canzone, e lo speciale test in edizione limitata “Che fiore sei”.

«Durante il primo lockdown non avendo voglia di fare pizze fatte in casa e non avendo voglia di fotografarle e postarle su Instagram, mi sono dedicato allo studio delle piante e dei fiori. È stato il mio modo per evitare autolesionismi strani causati dalla quarantena trascorsa in pochi metri quadri. Mi sono preso cura delle piante, non riuscendo a prendermi cura di me. È nata così questa mia rivista di botanica, in cui scoprirete l’influsso dei fiori sulla vostra personalità. Provare per credere!».

Nostalgico, metaforico, evocativo SGRÒ non si riconosce nella categoria di cantautore e per questo preferisce definirsi “cantautore domestico”, un modo ironico e dissacrante con cui cerca di dare un nuovo significato questa categoria.

