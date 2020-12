Finalmente riprogrammate le date di Roma, Milano e Catania e si aggiunge un imperdibile appuntamento a Rimini

OZUNA

EUROPEAN TOUR 2021

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021

ROMA

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

VENERDÌ 16 LUGLIO 2021

RIMINI

RIMINI BEACH ARENA – MAMACITA FESTIVAL

SABATO 17 LUGLIO 2021

CATANIA

ZOUK SPAZIO EVENTI – BRUTAL

VENERDÌ 23 LUGLIO 2021

MILANO

IPPODROMO SNAI SAN SIRO – MAMACITA FESTIVAL

Prevendite Autorizzate:

Ticketone.it

Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 15 dicembre 2020 e in tutti i punti vendita Ticketone e le altre prevendite autorizzate dalle ore 10.00 di domenica 20 dicembre 2020

I biglietti già acquistati per le date di Roma, Catania e Milano rimarranno validi per le nuove date, maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com e www.lurovamusic.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Finalmente è pronto a ritornare in Italia Ozuna, il pluripremiato artista reggaeton originario di Puerto Rico con il suo European Tour 2021. Le date di Roma, Catania e Milano, precedentemente previste per l’estate 2020 vengono posticipate al 2021 e si aggiunge anche la data di Rimini.

Gli eventi, prodotti da Vivo Concerti e Lurova Music in collaborazione con Mamacita per le date di Milano e Rimini e Brutal IBIZA per la data di Catania, sono previsti per giovedì 15 luglio 2021 a Roma – Rock in Roma, venerdì 16 luglio a Rimini – Rimini Beach Arena, sabato 17 luglio 2021 a Catania – Zouk Spazio Eventi e venerdì 21 luglio 2021 a Milano – Ippodromo Snai San Siro.

OZUNA inizia ufficialmente a produrre la sua musica e a pubblicarla sui suoi canali digitali nel 2014, anno in cui esce ‘Si Tu Marido No Te Quiere’, che diventa una hit radiofonica in tutta l’America Latina dove l’artista inizia ad esibirsi in numerosi concerti. Il successo internazionale arriva nel 2016 con i singoli ‘La Ocasione’, realizzato in collaborazione con Arcangel e Anuel AA con oltre 131,5 milioni di stream su Spotify, e ‘No Quiere Enamorarse’ featuring Daddy Yankee, canzone che conta più di 24 milioni di stream su Spotify.

Nel 2017 ha pubblicato il suo album di debutto “Odisea”, con la collaborazione di De la Ghetto, Anuel AA, J Balvin. Il progetto discografico, certificato oro (Fimi/Gfk), contiene singoli come ‘Dile Que Tu Me Quieres’, certificato oro (RIAA), e ‘Si No Te Quiere’, brani che entrano nella Top 30 Hot Latin Songs di Billboard su Spotify. A settembre dello stesso anno l’album raggiunge la posizione #1 nella classifica Top Latin Albums di Billboard su Spotify.

L’anno successivo è uscito ‘La Modelo’, singolo che vede OZUNA duettare con la rapper americana Cardi B. Il brano conta 188 milioni di stream su Spotify e 382 milioni di video views su Youtube. Nello stesso anno, ha pubblicato il suo secondo album dal titolo “Aura”, certificato oro (RIAA), che si posiziona nella Top 10 della classifica Billboard di quell’anno.

Nel 2019, ha pubblicato molti singoli di successo tra cui ‘Baila Baila Baila’, ‘Amor Genuino’, ‘Vacía Sin Mí’ featuting Darell, ‘Yo x Ti, Tu x Mi’ featuring Rosaria, ‘Muito Calor’ con la cantante brasiliana Anitta e ‘Hasta Que Salga el Sol’.

A novembre esce il terzo album “Nibiru”, che prende il nome del Pianeta X, ipotetico corpo celeste al di là di Nettuno. Il progetto discografico è molto urban oltre che reggaeton e vanta collaborazioni con Diddy e DJ SNAKE(‘Eres Top’), Snoop Dogg e Anuel AA (‘Patek’), Dalex e Nicky Jam (‘Reggaeton in Paris’), Swae Lee (‘Sin Pensar’), e Sech (‘Yo Tengo Una Gata’).

Quest’anno è uscito “ENOC”, il suo lavoro più completo, in cui resta fedele al personaggio di bad-boy romantico, ma non senza esplorare una modalità di scrittura più matura, tipica della musica urban. Caratterizzato da autentici arrangiamenti reggaeton, l’album offre a ciascuno degli artisti con i quali Ozuna ha collaborato un ampio spazio per contribuire con la propria cifra stilistica. Tra gli ospiti di prim’ordine ci sono Daddy Yankee in “No Se Da Cuenta”; Wisin sulla nuova versione di “Gistro Amarillo”, Zion & Lennox su “Qué Tú Esperas”; J Balvin e Chencho in “Una Locura”; Nicky Jam in “Esto No Acaba”; Karol G e Myke Towers in “Caramelo Remix”. “Caramelo”, il secondo singolo estratto da “ENOC”, è diventato un inno estivo in America Latina, Stati Uniti e Porto Rico. Certificato ORO in Italia, è stato per diverse settimane al #1 delle classifiche Airplay di Spagna e Messico, raggiungendo anche il top della “Latin Airplay” e della “Latin Rhythm Airplay” di Billboard.

OZUNA, secondo il Guinness Book of World Records, detiene quattro record mondiali: è il primo artista under 27 ad aver raggiunto nel minor tempo 1 miliardo di visualizzazioni ad un video su Youtube; è l’artista che per più tempo ha avuto un album (‘Odisea’) alla prima posizione nella Top Latin Albums di Billboard su Spotify; è l’unico ad aver ottenuto ben 23 nomination in 15 categorie per i Billboard Latin Music Awards ed è l’unico ad averne vinti ben 11.

DETTAGLI DATE

Giovedì 15 luglio 2021 – Roma @ Rock in Roma | Ippodromo delle Capannelle

Apertura porte: 18:00

Show time: 22:00

Prezzo dei biglietti:

Pit Gold – € 70,00 + € 10,50 diritti di prevendita

General Standing – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

16 luglio 2021 – Rimini @ Mamacita festival | Rimini Beach Arena

Apertura porte: 18:00

Show time: 21:00

Prezzo dei biglietti:

Pit Gold – € 80,00 + € 12,00 diritti di prevendita

General Standing – € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

17 luglio 2021- Catania | Zouk Spazio Eventi

Apertura porte: 18:00

Show time: 21:00

Prezzo dei biglietti:

Pit Gold – € 80,00 + € 12,00 diritti di prevendita

General Standing – € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

23 luglio 2021 – Milano @Mamacita Festival | Ippodromo Snai San Siro

Apertura porte: 19:00

Show time: 21:00

Prezzo dei biglietti:

Pit Gold – € 70,00 + € 10,50 diritti di prevendita

General Standing – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Per info:

VIVO CONCERTI

www.vivoconcerti.com

Mail to: info@vivoconcerti.com

Tel: +39.02.30515020